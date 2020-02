Bei der Feuerwehr geht es personell aufwärts

Glienicke

2019 war ein sehr gutes Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Glienicke. Im Mai war nicht nur der Erweiterungsbau übergeben worden, das Jahr brachte auch die Trendwende bei der Personalstärke. „Unsere Mitgliederentwicklung ist positiv“, sagt Gemeindebrandmeister Heiko Glyz. Damit trage die intensive Jugendarbeit Früchte. Wurden vor einem Jahr noch 28 Aktive gezählt, so seien es jetzt 35. Allerdings seien einige davon noch in der Ausbildung. Sieben Mitglieder der Jugendfeuerwehr seien zur Grundausbildung geschickt worden, fünf seien aktuell dabei. Einer halte sich im Ausland auf, ein Zweiter habe den Ort wegen seiner Ausbildung verlassen, berichtet Heiko Glyz stolz und ist guter Dinge: „Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich fortsetzen durch unsere Nachwuchsgewinnung. Der Effekt schlägt jetzt durch.“

Jugendwart Christian Frankenfeld. Quelle: Helge Treichel

Verantwortlich dafür ist Jugendwart Christian Frankenfeld. Der 58-Jährige ist seit 2014 bei der Feuerwehr und seit 2017 in dieser Position. Er kam mit seiner Familie im Jahr 1997 aus der Nähe von Bremen nach Glienicke. Nach der Gründung 2011 wurde sein Sohn Mitglied in der Jugendfeuerwehr. „Ich habe mich überzeugen lassen, auch mitzumachen“, so Frankenfeld. Und er blieb dabei.

Im vergangenen Jahr habe die Freiwillige Feuerwehr Glienicke aber auch aus der erwachsenen Einwohnerschaft Mitglieder hinzugewinnen können, berichtet der Gemeindebrandmeister. Das sei nicht zuletzt der Präsenz aus dem Erweiterungsbau mit seinem attraktiven Angeboten geschuldet. 3,9 Millionen Euro wurden in zusätzliche Sanitärräume sowie Ausbildungs- und Schulungsräume investiert. Die Nutzfläche wurde von 690 auf 1290 Quadratmeter erweitert.

Blick in den neu eingerichteten Schulungsraum der Jugendfeuerwehr. Quelle: Helge Treichel

Der wohl prominenteste Neuzugang ist Pfarrer Christian Leppler. Er engagiert sich bereits als Notfallseelsorger und absolviert in diesem Jahr seine Grundausbildung. „Der passt super in die Truppe“, sagt Glyz, der seit 2008 Gemeindebrandmeister ist. Er kam 1993 zur Feuerwehr. Auslöser für ihn sei damals der große Waldbrand von Summt gewesen. Bereits 1990 hatte der gelernte Fleischer in der Gemeinde als Kita-Hausmeister seine Arbeit aufgenommen. „Seitdem hat sich das entwickelt“, so Heiko Glyz. Er hat alle Ausbildungen absolviert – bis hin zum Verbandsführer.

An seiner Seite: Christoph Tennstedt. Der 35-Jährige ist bereits seit 20 Jahren bei der Feuerwehr und vom Dienstgrad sogar Brandoberinspektor. Ein Freund hatte ihn dereinst zu dem Ehrenamt gebracht. Mittlerweile hat der 35-Jährige allerdings sein Hobby zum Beruf gemacht. Nachdem er Elektrotechnik studiert und als Sachverständiger gearbeitet hatte, ging er zur Berliner Berufsfeuerwehr. In Charlottenburg ist er als Wachabteilungsleiter verantwortlich für den Dienstbetrieb einer Wachgruppe. „Ehrenamt und Hauptberuf vereinbaren sich gut“, sagt Glyz. Sein Kollege bringe viel Wissen und Sachverstand ein.

Gemeindebrandmeister Heiko Glyz. Quelle: Helge Treichel

Der Umbau ist durch, jetzt werde aktuell die Schutzkleidung erneuert, benennt der Gemeindebrandmeister anstehende Aufgaben. Diese werde gerade beschafft. Unterstützung habe die Feuerwehr dabei vom Förderverein erfahren. Der habe gerade 35 Paar Schuhe für die Aktiven gekauft.

Schlag auf Schlag gehe es dann weiter: Auch der Fuhrpark wird erneuert. Begonnen werde mit der Drehleiter. Deren Anschaffung soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden, so Heiko Glyz. Sukzessive würden danach das Tanklöschfahrzeug und das Löschfahrzeug ausgetauscht. Laut Gefahrenabwehrbedarfsplan komme zudem ein zusätzliches Fahrzeug hinzu. Was genau, stehe noch nicht fest. In den nächsten fünf Jahren würden insgesamt vier Fahrzeuge beschafft. Der Einsatzleitwagen sei erst vor vier Jahren als Neufahrzeug in Dienst gestellt worden.

Die Wandlitzer Gemeindebrandmeisterin Anke Müller beim Besichtigen des Glienicker Gerätehauses. Quelle: Helge Treichel

Ein bevorstehender Höhepunkt ist die Jahreshauptversammlung am 29. Februar. Dann wird Heiko Glyz 99 Einsätze im vergangenen Jahr bilanzieren. 16 Brände waren zu bekämpfen, in 83 Fällen wurde technische Hilfe geleistet. Herausgestochen sind dabei die Großbrände – ein Einfamilienhaus in der Schönfließer Straße und das Bootshaus im Hafen in Birkenwerder. Es gab aber auch acht Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen.

Kürzlich empfing Heiko Glyz Besuch von der Wandlitzer Gemeindebrandmeisterin Anke Müller und zwei ihrer Kollegen. Sie möchten 42 ausrangierte Spinde übernehmen. Nebenbei inspizierten sie das Gerätehaus – und zeigten sich beeindruckt.

Freiwillige Feuerwehr Glienicke Die Glienicker Feuerwehr wurde 1899 gegründet. Früher war die Wache im alten Rathaus in den Räumlichkeiten der heutigen Bibliothek untergebracht, auch am Dorfteich gab es mal ein Spritzenhaus. Im Jahr 2000 wurde die Wache in der Hattwichstraße 15 in Betrieb genommen. Gemeindebrandmeister ist Heiko Glyz (51), sein Stellvertreter Christoph Tennstedt (35) und Gemeindejugendwart Christian Frankenfeld (58). Die Wehr besteht aus 35 aktiven Kameraden, davon sieben Frauen. 42 Jugendliche gehören zur Jugendfeuerwehr, weitere 20 Kinder zu den „Glienicker Feuerdrachen“, der Kinderfeuerwehr. Fünf Fahrzeuge gehören zur technischen Ausstattung: ein Einsatzleitwagen ELW 1, ein Mannschaftstransportwagen MTW, ein Löschgruppenfahrzeug LF 16-12, ein Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 und die Drehleiter DLK 18/12. Im Jahr rücken die Glienicker Kameraden zu durchschnittlich 100 Einsätzen aus. 2019 waren es 99, 2018 einer weniger.

Banner aus dem Jahr des Feuerwehrjubiläums 1999. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel