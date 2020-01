Schildow

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonnabend gegen 19.50 Uhr in der Schönfließer Straße in Schildow gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Er befand sich auf dem Grünstreifen an der Fahrbahn um eine Werbetafel an einem Mast anzubringen. Ein vorbeifahrender Pkw kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit leicht von der Fahrbahn ab und erfasste die Person. Der 23-Jährige klagte in der Folge über Brust- und Bauchschmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer hatte 1,65 Promille

Ein Atemalkoholtest mit dem 60-jährigen Pkw-Fahrer ergab 1,65 Promille. Er musste die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme in das Polizeirevier nach Hennigsdorf begleiten. Der Führerschein der Person wurde sichergestellt.

Von MAZonline