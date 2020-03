Mühlenbecker Land

Gegen 1.35 Uhr wurden Sonntagnacht die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Möchmühlenallee von Geräuschen an der Hauseingangstür geweckt. Einen Einbrecher vermutend schauten die Bewohner nach und konnten den Tatverdächtigen in einer Garage festhalten, bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Der mutmaßliche Einbrecher war ein 18-jähriger Berliner, der offenbar gegen die Hauseingangstür getreten hatte. Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein erster Atemakoholtest ergab 1,34 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Ein Kriminaltechniker untersuchte den Tatort. Zu seiner Tat machte der 18-Jährige widersprüchliche Aussagen, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline