Bonnie Bernburg ist neue Vorsitzende der SPD Mühlenbecker Land

Die SPD Mühlenbecker Land hat Mitte Juni satzungsgemäß nach zwei Jahren ihren Vorstand neu gewählt. In der kunstituierenden Sitzung wurde nun Bonnie Bernburg als neue Vorsitzende gewählt. Zu weiteren stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern gewählt wurden als Stellvertreter Ursel Liekweg aus Zühlsdorf, Axel Berschneider aus Mühlenbeck, Regine Schubert aus Schönfließ und Detlef Smaldino aus Schildow. Kassenwart ist weiterhin Alexander Roelke. Beisitzer sind Yvonne Zanow, Steffen Brück, Norbert Bücker und Gerhard Peter.

Lebensretterin geht in die Politik

Als Referentin für Rettungsschwimmen im DLRG-Landesverband Brandenburg und Berlin vermittelt Bonnie Bernburg ihren Lehrgangsteilnehmern, dass es in entscheidenden Situationen auf Selbstvertrauen, Einsatz und Verlässlichkeit ankommt. Das gilt auch in der Politik. Die Nachfolgerin von Norbert Bücker strahle durch ihre Persönlichkeit Lebensfreude aus und vermittelt diese nicht zuletzt durch ihre Lust am gemeinsamen Gesang, schreibt Harald Grimm in einer Pressemitteilung. Zur SPD gestoßen sei sie 2017, um den demokratiefeindlichen Parolen der AfD aktiv entgegenzutreten. Im Kommunalwahlkampf 2019 ging sie in Mühlenbeck von Haustür zu Haustür und erzielte auf Anhieb ein respektables dreistelliges Ergebnis. Das reichte zwar noch nicht für ein Mandat, trug aber zu ihrer Bereitschaft bei, auf der Mitgliederversammlung für den Vorsitz zu kandidieren. Das überwältigende Wahlergebnis kommentierte sie mit den Worten: „Ihr macht mir Angst – und weckt zugleich Begeisterung und Motivation, als Kapitänin unser Schiff durch ruhige wie unruhige Gewässer in die Sonne zu segeln!“ Das gelinge am besten, wenn die bewährte Mannschaft durch optimistische junge Leute verstärkt werde. Gerade in Zeiten populistischer Versprechungen und verhaltensauffälliger Selbstdarstellungen werden in der Politik Menschen gebraucht, die sich aus Überzeugung für eine moderne, nämlich fortschrittliche und sozial gerechte Gesellschaft einsetzen.

Sieben Delegierte für den Parteitag

Sieben Delegierte vertreten den Ortsverein beim Unterbezirksparteitag, unter ihnen auch Pia Bücker, Vorstandsmitglied e.h., und Benjamin Grimm Stellvertreter der Vorsitzenden Andrea Suhr im Vorstand der SPD OHV. Im Unterbezirks-Ausschuss wird zukünftig Harald Grimm den Ortsverein vertreten, Stellvertreterin ist Ursel Liekweg.

Auf Facebook politisch diskutieren?

Breiten Raum in der konstituierenden Sitzung nahm die Diskussion über aktuelle Fragen wie die sinnvolle Beteiligung an Diskussionen in lokalen Facebook-Gruppen ein. Die haben sich für politischen Meinungsaustausch als weitgehend ungeeignet erwiesen, wobei sich für politische Konkurrenten aggressives und demagogisches Posting nicht wirklich ausgezahlt hat. Der Ortsverein wird in einem Workshop über die zukünftige Nutzung der Möglichkeiten des Internets grundsätzlich beraten. Politisch Interessierte sind dazu herzlich eingeladen!

