Hohen Neuendorf

Das Rathaus, derzeit nur nach Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr geöffnet, ist am 22. Mai nicht erreichbar. Seit dem 4. Mai ist das Rathaus der Gemeinde Mühlenbecker Land nach telefonischer Terminvereinbarung wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. An dem Brückentag nach Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 21. Mai) bleibt die Gemeindeverwaltung am Freitag, 22. Mai komplett geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter an diesem Tag nicht zu erreichen.

Von MAZonline