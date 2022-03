Bürgerbegehren soll Hort-Neubau in Schildow stoppen

Schildow

Ein Bürgerbegehren will den Neubau des Hortes Schildow doch noch verhindern. Nötig dafür wären circa 1300 Unterschriften. Am 21. März tagt die Gemeindevertretung. Das alte Hortgebäude des Hortes „Kinderland“in Schildow soll abgerissen und neu gebaut werden, dies bestätigten die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 21. Februar 2022.

Nun sollte schnellstmöglich die Planung beauftragt werden, damit das neue Haus bis Ende 2025 fertig wird. Die „Bürgerinitiative zum Horterhalt“ will weiter dagegen vorgehen: Wie Wahlleiterin Angela Müller aus dem Rathaus bestätigte, liegt ihr die offizielle Anzeige der Bürgerinitiative vor, dass diese ein Bürgerbegehren starten wird.

Ziel des Bürgerbegehrens: Zehn Prozent der Wahlberechtigten stimmen gegen Neubau

Sobald der Beschluss zum Hortabriss offiziell im Amtsblatt veröffentlicht ist – das Erscheinungsdatum wird der 23. März sein – und die Verwaltung eine Kostenschätzung an die Bürgerinitiative übergeben hat, bleiben dieser acht Wochen Zeit um Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Unterzeichnungsberechtigt ist jeder ab 16 Jahren mit Wohnsitz im Mühlenbecker Land. Ziel des Bürgerbegehrens ist, Unterschriften von mindesten zehn Prozent der Wahlberechtigten der Gemeinde zu erhalten. Dies entspricht circa 1300 Personen. Es zählt der Stichtag der Einreichung.

Kommt die notwendige Mindestzahl an zulässigen Unterstützungsunterschriften zusammen, wird im Anschluss ein Bürgerentscheid eingeleitet. Dieser würde als richtige Wahl durchgeführt – Aufwand vergleichbar mit einer Bürgermeisterwahl, mit Wahllokalen, Wahlhelfern, Briefwahlunterlagen und so weiter. Stimmen bei diesem Bürgerentscheid dann 25 Prozent der Wahlberechtigten der Gemeinde mit „Ja“ –das wären circa 3200 Personen–gilt der Beschluss als angenommen und wäre für Politik und Verwaltung bindend.

Bei Erfolg müsste bereits beauftragte Planung gestoppt werden

Hat die Bürgerinitiative die erste Hürde genommen und legt ausreichend gültige Unterstützungsunterschriften aus dem Bürgerbegehren vor, darf die Gemeinde den Abriss & Neubau bis zum Bürgerentscheid nicht mehr vorantreiben! Dies schreibt die Kommunalverfassung vor (vgl. § 15 Absatz 3 Satz 8 BbgKVerf.). Eine bereits beauftragte Planung müsste dann also gestoppt werden. Solange jedoch diese Mindeststimmenzahl noch nicht erreicht ist, darf die Gemeinde hier weiter tätig werden.

Für Montag, 21. März, hat die neue Vorsitzende der Gemeindevertretung Silvia Gaideck eine Sondersitzung der Gemeindevertreter einberufen. Sie tagt ab 18 Uhr direkt vor dem Umweltausschuss im Bürgersaal Schildow. Auf der Tagesordnung steht die Auftragsvergabe der Planungsleistungen für Abriss und Neubau des Hortes – allerdings im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Im öffentlichen Teil der Sitzung wird zudem kurz übereine überplanmäßige Ausgabe gesprochen. Dabei geht es um einen Zuschuss für den Förderverein Historische Mönchmühle, zur Sanierung und für den Innenausbau des Mühlengebäudes. Dieses Geld war bereits 2014 genehmigt worden, konnte aber aufgrund verzögerter Bauarbeiten erst jetzt abgerufen werden. Aus haushälterischen Gründen muss die Gemeinde jetzt noch einmal diese überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 57.000 Euro beschließen.

Von MAZonline