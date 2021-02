Mühlenbecker Land

Filippo Smaldino (SPD), 1963 in Berlin-Tiergarten geboren, ist seit 2011 Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land. Am 1. September 2019 wurde er mit 52,0 Prozent der gültigen Stimmen für eine zweite Amtszeit für die Dauer von acht Jahren gewählt.

Fast ein Jahr Corona: Wie ist die Gemeinde bisher durch die Pandemie und Krise gekommen?

Die aktuell sinkenden Fallzahlen in unserer Gemeinde geben Anlass zur Hoffnung, aber nicht zur Entwarnung. Jeder Todesfall im Zusammenhang mit dem SARS-CoV2-Virus ist ein Todesfall zu viel und meine Gedanken sind bei jenen Angehörigen und Freunden, die einen solchen Verlust in ihrer Trauer nun verarbeiten müssen. Dass in unserer Gemeinde eine relativ niedrige Zahl an Todesfälle zu beklagen ist, haben wir vor allem dem verantwortungsbewussten Befolgen der Maßnahmen durch den Großteil der Bevölkerung zu verdanken. Wir als Verwaltung tragen eine wesentliche Mitverantwortung für unsere Gemeinde und damit für jedes Gemeindemitglied und es erfüllt mich mit Stolz, dass ich sagen kann, wir alle waren während der gesamten Dauer der Pandemie den Vorgaben von Landkreis, Land und Bund fast immer ein kleines Stück voraus.

Gilt das auch für die Verwaltungsmitarbeiter?

Schon frühzeitig haben wir zum Schutz unserer Mitarbeiter wo immer es möglich ist, mobiles Arbeiten und HomeOffice eingerichtet – Tage bevor dies „von oben“ angeordnet wurde. Die Bedarfe der Schulen hinsichtlich Hard- und Software für das OnlineSchooling haben wir ebenfalls frühzeitig eng mit der Leitung unser Grundschulen abgestimmt und zu 100 Prozent abgedeckt. Die Erzieherinnen und Erzieher haben mehr als ihr Möglichstes getan, um den Betrieb der Einrichtungen im Rahmen der Pandemiemaßnahmen aufrecht zu erhalten. Unsere Ordnungsamtsmitarbeiter und unsere Sicherheitspartner haben mit Bedacht und Souveränität ihre Pflicht auf den Straßen erfüllt. Sie haben durch empathische Ansprache geholfen, die Ordnung aufrecht zu erhalten und die Pandemieanordnungen durchzusetzen. Wir als Verwaltung haben Verständnis für die Ängste der Bevölkerung und ihre Forderungen. Bei allen Maßnahmen, die getroffen wurden, haben wir uns deshalb immer eng mit anderen Kommunen und Städten abgestimmt, um so gemeinsam nach den besten Lösungen zu suchen.

Ist das Ende des Tunnels in Sicht?

Eines muss uns allen – den politisch und verwaltungsseitig Verantwortlichen, wie dem Bürger und der Bürgerin – klar sein: Eine solche Krisensituation mit einem Virus, der vor einem Jahr noch völlig neu war und auch heute noch nicht in seiner Komplexität vollständig erforscht ist, birgt Ungewissheiten. Entscheidungen, die gestern noch passend waren, können morgen schon überholt sein. Verantwortungsbewusste Politik hält dies im Blick und ist bereit, Entscheidungen auf neuer Sachgrundlage zu revidieren – zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger.

Wie hat sich das Handeln und Wirken der Gemeindeverwaltung verändert?

Die Pandemie hat die Digitalisierung in der Verwaltung beschleunigt. Digitale Arbeitsprozesse werden bereits jetzt erfolgreich umgesetzt. Im Bereich der organisatorischen Anpassung der Verwaltung, im Bereich des papierlosen Sitzungsdienstes wie auch bei der Umsetzung verschiedenster Zusammenkünfte als Video-Konferenzen haben wir einen gewaltigen Erfahrungsschatz sammeln können, der es uns erlaubt hat, Arbeitsprozesse zu optimieren. Und auch die Bürgerinnen und Bürger – das ist jedenfalls der Eindruck, der uns vermittelt wird – sind mit der Arbeit unserer Verwaltung unter den krisenbedingten Einschränkungen zufrieden.

Wie ist es Ihnen persönlich mit dem Virus ergangen?

In meinem direkten Umfeld sind Menschen an Corona verstorben. Diesen Menschen wären noch einige, wenn nicht viele Jahre mit ihren Angehörigen beschieden gewesen. Ich hätte noch viele Male mit ihnen lachen oder weinen – mein Leben mit ihnen teilen können. Dies stimmt mich unendlich traurig. Auch sind Menschen, die mir nahe stehen an Corona erkrankt. Zum Glück sind sie wieder genesen und wir hoffen gemeinsam, dass sich bei Ihnen keine Folgeschäden zeigen werden, wie es bei anderen Erkrankten immer wieder der Fall ist. Seit einem Jahr kämpfen wir nun schon gegen die Auswirkungen der Pandemie und es lässt sich nicht leugnen. Es zehrt an den Kräften – auch bei mir. Aber wie sagt man: „Mund abwischen!“ Die Pandemie ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche real und sie lässt sich nicht abschalten.

Aber die Menschen wissen sich auch zu helfen, oder?

Mit großer Herzenswärme registriere ich die vielen Hilfsangebote, die unsere Gemeinde in der Pandemie erreicht haben… Menschen, die sich ohne zu zögern in unsere „Corona-Einkaufshilfe“ für bewegungseingeschränkte Menschen eingetragen haben, Verwaltungsmitarbeiter, die sich freiwillig und ehrenamtlich für die Unterstützung des Ordnungsamts zur Verfügung gestellt haben – teils mitten in ihrem Weihnachtsurlaub. All dies und noch viel mehr lässt mich an das Gute in den Menschen glauben.

Auf welche Projekte des vergangenen Jahres sind Sie besonders stolz?

Hier fällt mir als erstes mein Herzensprojekt, die Reaktivierung der Heidekrautbahn ein, an deren Realisierung so viele Menschen über so viele Jahre gearbeitet haben. Stolz bin ich aber nicht nur auf die großen Projekte wie die Planung des gemeinsamen Bauamtes mit Glienicke oder das Interkommunale Verkehrskonzept, sondern insbesondere auch auf die Arbeit, die wir als Verwaltung im täglichen Geschäft leisten und die eben nicht im öffentlichen Fokus steht. Dass wir in der Pandemie alles am Laufen gehalten haben, obwohl so viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigen waren, dass wir durch unser umsichtiges Handeln, größeren Schaden von unseren Bürgern abgewendet haben, das erfüllt mich mit Stolz. Dass unsere Mitarbeiter in der Verwaltung in vielen Telefonaten sich die Sorgen der Bürger geduldig und warmherzig angehört haben, ist nicht selbstverständlich und das erkenne ich an.

Welche Aufgaben stehen für 2021 auf der Agenda?

Für mich ganz wichtig – und das ist in der Pandemie in der öffentlichen Debatte leider stark vernachlässigt worden: Die Klimakrise bleibt bestehen und wir müssen öffentlich wirksamer werden, um die vielen Dinge, die wir in den letzten Jahren schon angeschoben haben, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Gerade läuft das Bewerbungsverfahren für den Klimaschutzmanager beziehungsweise die Klimaschutzmanagerin, so dass das Projekt in diesem Jahr konkret nach vorne gebracht werden kann. Genauso wichtig ist es, die Betreuung und Bildung unserer Kinder wie auch die Jugendarbeit im Rahmen der Möglichkeiten einer Verwaltung in der anhaltenden Pandemie und darüber hinaus zu unterstützen und voranzutreiben. Weitere Aufgaben werden die Optimierung von Individual- und Nahverkehr in unserer Gemeinde sein, die wir vor allem innerhalb der Planungen zum interkommunalen Verkehrskonzept mit unseren Nachbargemeinden forcieren werden. Dabei stehen neben der Entlastung des Autoverkehrs die CO2-Einsparung und damit eine Stärkung des ÖPNVs wie des Fahrradverkehrs im Fokus unserer Bemühungen. Es gibt ein großes Aufgabenfeld im Klimaschutzmanagement.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 sind Ihnen besonders in Erinnerung?

Was mich 2020 sehr bewegt hat, ist die Wahl des neuen US-Präsidenten und damit eine Rückkehr unseres transatlantischen Partners USA in die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Insbesondere die Rückkehr der Vereinigten Staaten in das Pariser Klimaabkommen hat für mich eine große Bedeutung und erfüllt mich mit Hoffnung, doch noch die Kurve im Kampf gegen den Klimawandel zu bekommen. Natürlich hat die Coronakrise in uns allen etwas ausgelöst und viele, auch mich, zum Nachdenken über das „Wesentliche“ im Leben gebracht. Ich werde auch in Erinnerung behalten, wie wichtig es ist, gerade in der Krise aus Fehlern zu lernen. Wir können nicht in die Glaskugel schauen und dürfen dennoch nicht den Mut verlieren, Entscheidungen zu treffen

Welche Wünsche verbinden Sie mit 2021 – und worauf können Sie verzichten?

Ich habe viele Wünsche: Corona unter Kontrolle bringen, gute Kommunalpolitik machen, Bildung und Jugendarbeit stärken, den Klimaschutz auch im Kleinen forcieren, Pestizide von unseren und möglich auch den privat bewirtschafteten Äckern verbannen, das Miteinander der Bürgerinnen und Bürger stärken, Senioren in das öffentliche Leben einbinden – Vereinsamung entgegenwirken, sozial schwache Familien unterstützen und vor allem deren Kindern die gleichen Chancen zu bieten wie privilegierteren Kindern… Worauf ich verzichten kann? So lange ich meine Lieben um mich habe, wir alle gesund sind, solange die Menschen, mit denen ich zu tun habe, freundlich und respektvoll miteinander sind, sich einander helfen, Trost und Wärme geben, solange braucht es eigentlich nichts anderes. Verzichten kann ich auf all das, was nicht zu diesem gesellschaftlichen Miteinander beiträgt. Und ja! Auf Corona, darauf können wir alle verzichten.

Von Helge Treichel