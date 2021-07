Bürgermeister Smaldino auf Wanderschaft

Mühlenbecker Land

Auch Filippo Smaldino, Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land, nutzt die Sommerzeit, um etwas ausspannen zu können. „Ich bin mit meinem Sohn wandern in der sächsischen Schweiz“, erklärt der Bürgermeister auf MAZ-Anfrage. Die beiden waren unter anderem auf der Festung Königstein und auf der Basteibrücke.

Und warum hat er sich für den Urlaub in Sachsen entschieden? „Weil der Aufenthalt für uns all das beinhaltet, was wir uns für unseren Urlaub gewünscht haben: Lust auf Stadtbummel und Landpartie, Mittelgebirge und Hochkultur.“

Sachsen, erklärt Filippo Smaldino weiter, sei das Land der Naturwunder und Kunstschätze. „Und wir konnten uns am Montag abermals in der Festungsanlage Königstein wie auf der Basteibrücke davon überzeugen“, erklärt er. Bei den „Schwedenlöchern“ seien sie sich vorgekommen wie in einer Märchenwelt. „Sachsen in schön und vital! Ein wunderschöner Urlaub.“

Von Marco Paetzel