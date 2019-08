Mühlenbeck

Die Unterstützerfront der Freien Wähler für Mario Müller ( CDU) bröckelt. Nachdem sich bereits Jens Berschneider von der Wahlempfehlung seiner vierköpfigen Fraktion in der Gemeindevertretung distanziert hat, geht jetzt auch Barbara Jockel dazu auf Abstand. Die Ärztin, die parteilos für die Freien Wähler Gemeindevertreterin ist, sei nach ihrem Urlaub aus allen Wolken gefallen. Sie habe erst da aus der MAZ erfahren, dass ihre Fraktion gemeinsam mit der zweiköpfigen Fraktion der FDP/AG ihre Anhänger auf den CDU-Bürgermeisterkandidanten für das Mühlenbecker Land einschwor.

„Es steht zwar nicht wortwörtlich im Text, aber es wirkt so, als wären wir alle vier einer Meinung“, regt sich die Mühlenbeckerin auf. Dabei sei sie vor ihrer Reise von ihrer Fraktion zu dem Thema befragt worden und habe klare „Bedenken angemeldet“. Denn die inhaltliche Arbeit ihres Gremiums habe so kurz nach der Wahl noch nicht einmal begonnen: „Da finde ich es schade, dass man sich mit so einer Meldung die künftige Zusammenarbeit verbaut.“ Sie sei ja gerade deshalb zu den Freien Wählern gegangen, um Sachthemen durchzusetzen, anstatt sich durch Fraktionszwänge zu blockieren.

Außerdem sieht sie Stimmen für die Freien Wähler überhaupt in Gefahr: „Damit verprellen wir uns künftig die Wähler.“ Wenn überhaupt solche Wahlempfehlungen ausgesprochen werden, müssten sie von allen vier Fraktionsmitgliedern getragen werden: „So eine Erklärung kann man auch nicht so stehen lassen. Darüber muss am Mittwoch in der Fraktion gesprochen werden.“ Zudem sei der falsche Eindruck einer breiten Front gegen Smaldino entstanden: „ Erwin Lukas, der mit auf dem Bild ist, ist noch nicht einmal Fraktionsmitglied, sondern lediglich Ortsbeirat in Schildow.“

Die Vorwürfe ihres Fraktionsvorsitzenden Werner Haberkorn gegen den amtierenden Bürgermeister Filippo Smaldino wolle sie inhaltlich gar nicht bewerten, da sie diese auch nur vom Hörensagen kenne: „Ich bin neu in der Gemeindevertretung und kann nicht einschätzen, was Herr Haberkorn bekrittelt.“ Die Haltung des Vierten ihrer Fraktion, Claus Schwartzer, zu dem Thema kenne sie nicht. Schwartzer war am Mittwoch und Donnerstag für Nachfragen der MAZ nicht zu erreichen. Er weilt im Urlaub. Barbara Jockels persönliche Empfehlung zur Wahl lautet: „Jeder soll sich nach seinem Gewissen entscheiden.“

Von Matthias Busse