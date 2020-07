Schildow

Ein Leben auf dem Ponyhof? – Für Anja Greil ist genau das Realität. Und zwar in Schildow an den beiden Standorten Köppchensee sowie Hermsdorfer Straße.

Zu verdanken hat die 36-Jährige das größtenteils ihren Großeltern. Denn Opa Klaus und Oma Christel wohnen ganz in der Nähe. Genau dort, wo zu DDR-Zeiten eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) war und nach 1990 einige Pferde auf der Koppel standen. Und weil Anja oft bei den Großeltern war, gehörten das Streicheln und bald auch das Reiten zum Standardprogramm. „Ich bin seit Kindheitsbeinen an mit dieser Fläche verbunden und ich reite, seitdem ich vier oder fünf bin“, sagt sie.

Aufbau mit kleinen Schritten

Noch früher sitzt allerdings ihre Tochter Leni (2) auf dem Pferd. „Pferde sind mein Leben“, sagt Anja Greil. Direkt nach dem Abi an einer Berliner Schule hat sie als 17-Jährige damit begonnen, ihren Mädchentraum zu verwirklichen. Schritt für Schritt habe sie einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut und zugleich eine Trainerausbildung im Leistungssport Westernreiten absolviert. „Ich hatte keine Sponsoren oder große Mittel zur Verfügung“, sagt sie. Trotzdem konnte sie eine 6000 Quadratmeter große Fläche erwerben und darauf das Offenstallgebäude mit Sattelkammer, Futterdepot und kleinem Büro bauen.

Zur Galerie Anja Greil begann im Alter von 17 Jahren mit dem Aufbau ihres eigenen Ponyhofs in Schildow. Aktuell bewirtschaftet sie elf Hektar und betreut 24 Pferde. Ihre Passion ist das Westernreiten, bei dem sie auch an Turnieren teilnimmt.

Heute bewirtschaften sie und ihr Partner sowie zwei Festangestellte einen Hof mit einer Gesamtfläche von elf Hektar, wovon acht Hektar als Koppel eingezäunt sind. 24 Pferde werden betreut, davon 19 Einsteller. „Der Pensionsbetrieb ist unser wichtigstes wirtschaftliches Standbein“, sagt Anja Greil. Zusätzlich betreibe sie eine kleine Reitschule und eine Pferdezucht. Basis für letztere sind zwei Deckhengste der amerikanischen Rasse Quarter Horse. Sie stehe auf den kompakten und flexiblen Rasse-Typ, der sich durch ein besonders liebes Wesen auszeichne und sich dadurch speziell für Anfänger und Späteinsteiger eigne, so die Inhaberin, die selbst intensiv das Westernreiten betreibt. „2017 waren wir Landesmeister in Berlin/ Brandenburg und 2019 Vizemeister in der Königsdisziplin, dem Reining.“ Diese Disziplin wird im Galopp geritten, gemischt mit Tempowechseln, Drehungen (Spins), spektakulären Stopps (Sliding Stop) und Rückwärtsrichten (Back up). 2018 habe sie aussetzen müssen, weil Leni unterwegs war.

Westernreiten wird immer beliebter

Diese Reiterfolge und der Trainerschein wiederum sind die Grundlage dafür, dass Pferde und Reiter ausgebildet und trainiert werden, um diesen Turniersport selbst erfolgreich betreiben zu können. Der Sport und nicht auch zuletzt die Pferderasse würden immer beliebter, da es ein hohes Maß an Grundvertrauen gibt und das Reiten dadurch auch für Anfänger sehr sicher sei. Dabei werde die Signalreitweise antrainiert, bei der das Tier Kommando solange selbstständig ausführt, bis der nächste Impuls kommt.

Achtsamkeit gegenüber Tieren und der Natur

Respekt und Achtsamkeit gegenüber den Tieren und der Natur sind zentrale Werte für Anja Greil, die sie auch ihren Reitnachwuchs-Schützlingen vermitteln möchte. Der Hof liege im Landschaftsschutzgebiet, in dem strenge Auflagen zur erfüllen seien. Für das Nutzen der Koppel beispielsweise gelte ein Zeitlimit, um die Pflanzenwelt nicht zu schädigen. Gleichzeitig schütze das die Pferde vor übermäßiger Nahrungsaufnahme und damit Zivilisationskrankheiten wie Diabetes. Denn als Steppentiere seien Pferde an eher karge Kost angepasst. Eltern seien in doppelter Hinsicht dankbar für die Jugendarbeit auf dem Hof – einerseits wegen der Vorbildfunktion, andererseits auch wegen der auf Sicherheit und Vertrauen angelegten Reitweise. Dadurch könnten auch Jugendliche von zwölf oder dreizehn Jahren bereits Verantwortung für eigene Pferde übernehmen.

Unfall: Wadenbeinbruch

Dass es ein Restrisiko gibt, musste Anja Greil Ende Juni erfahren. Als sie stürzte und am Boden lag, trat ein Pferd auf ihren Unterschenkel – Wadenbeinbruch. Einige Wochen wird sie noch auf ihren Rolli und die Krücken angewiesen sein, bis alle Schrauben und Platten aus dem Bein entfernt sind. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiter auf dem Hof tätig zu sein. „Wir sind 365 Tage im Jahr bei Wind und Wetter hier“, sagt sie. Bis zu 13 oder 14 Stunden pro Tag.

Tagesroutine mit Ausritten

Ein normaler Tag beginne morgens mit Füttern von Heu, später etwas Kraftfutter. Es folge das Entmisten und die Gesundheitskontrolle. Sechs bis sieben Pferde würden täglich auch systematisch beritten, was zum Rundumservice dazu gehöre. So nah an der Hauptstadt, sei das Mühlenbecker Land besonders attraktiv für das Reiten, nicht nur landschaftlich. Ein Ausritt nach Feierabend sei für viele ihrer Klienten der Inbegriff von Erholung, so Anja Greil. Aber auch sie selbst schöpfe täglich Kraft aus ihrer Arbeit. „Man wird nicht reich dadurch, aber ich liebe diesen Job, ich lebe und brenne dafür“, sagt sie.

Opa bringt das Essen

Plötzlich steht ihr Opa Klaus Jäkel mit einem kleinen Wagen vor der Tür. In einer Thermobox liefert er das von der Familie selbst gekochte Mittagessen. Anja Greil schätzt diesen Service – und auch die damit verbundenen familiären Kontakte. Davon profitiere nicht zuletzt auch ihre Tochter.

Von Helge Treichel