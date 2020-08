Burdinski in Schildow: voller Service rund ums Automobil

Schildow

Fachkompetenz, persönlicher Kundenkontakt und Zuverlässigkeit: Seit 30 Jahren steht der Name Burdinski für alle Themen rund um das Automobil. Gefeiert wird das Jubiläum in diesem Jahr allerdings nicht. Jedoch „sind wir auch in Zeiten von Corona als Auto-M. Burdinski GmbH weiterhin wie gewohnt für unsere Kunden und Kundinnen da“, sagt Geschäftsführer Mario Burdinski. Gemeinsam mit seinem Bruder Mathias Burdinski, Ralf Biermann und Vater Alfred Burdinski trifft er die Entscheidungen für die Autowerkstatt in Schildow.

Persönlicher Kundenkontakt stark eingeschränkt – nicht der Service

„Schweren Herzens mussten wir unseren sonst gewohnt engen und persönlichen Kundenkontakt stark einschränken“, erzählt Mario Burdinski. So lief die Fahrzeugannahme und Rückgabe ausschließlich über ein separates Kundenfenster, die Fahrzeuginnenräume werden vor der Übergabe desinfiziert. Mittlerweile können die Kunden ihre Werkstatt wie gewohnt betreten, allerdings mit der Pflicht, eine Maske zu tragen. Terminvereinbarungen laufen zurzeit weitestgehend per Email beziehungsweise Telefon – eine Umstellung für das Team.

Diagnosetechnik für alle Klassen und Typen

„Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Mobilität zu ermöglichen sowie im Reparatur- oder Schadenfall ein verlässlicher Partner zu sein“, definieren die Kfz-Meister, Mechatroniker und Bürofachkräfte ihren Anspruch. Um diesem gerecht zu werden, bauen sie nicht nur auf umfangreiches Fachwissen, sondern auch modernste Diagnosetechnik. Repariert werden Fahrzeuge aller Autohersteller und Typenklassen. „Ganz gleich, ob Mini oder Traktor, Oldtimer oder neuestes Modell – Dank unserer Diagnosetechnik können wir zum Beispiel Fehlermeldungen aller gängigen Fahrzeuge auslesen“, versichert Mario Burdinski.

Sohn Mario steigt vor mehr als 20 Jahren ein

Der Kfz-Meister und Mechatroniker stieg vor mehr als 20 Jahren in die von seinem Vater gegründete Firma ein. Alfred Burdinski begann 1990 mit einer Werkstatt und dem Verkauf von Lada, später von Fahrzeugen des Herstellers Citroen, damals noch an der Breiten Straße in Schildow, wo er 1996 ausstieg. 1997 setzte Sohn Mario die Geschäftstätigkeit fort. Ein Jahr später fingen sie an, ein neues Unternehmen mit einem kleinen Gebrauchtwagenplatz zu etablieren. 1999 gründeten die Inhaber die Auto-M. Burdinski GmbH und eröffneten 2007 ein neues Wohn- und Firmenhaus am Triftweg in Schildow.

Lösungen auch für spezielle Kundenwünsche

Erklärtes Ziel der 20 Mitarbeiter und ihrer Chefs: ein souveräner Fahrzeugservice zu fairen Preisen, selbst für spezielle Kundenwünsche wie maßgefertigte Abgasanlagen, Getriebeölspülungen, Metallverarbeitungen, Reifeneinlagerungen oder unabhängige Kfz-Gutachten. „Wer während einer Reparatur oder eines Umbaus mobil bleiben muss, dem garantieren wir mit einem unserer Ersatz- und Leihwagen, sowie unserem Hol- und Bringservice die nötige Mobilität“, so Kundendienstleiter Ralf Biermann. Seit 2013 stehe sogar eine Postdienststelle im Haus zur Verfügung. „Aufgrund der hohen Auftragslage und des stetig wachsenden Kundenstamms bilden wir gern junge Leute mit Interesse und Liebe zum Automobil zu gut qualifizierten Kfz-Mechatronikern aus“, so Mario Burdinski.

