Clemens Rostock (B90/Grüne) kritisiert ÖPNV in Oberhavel

Mühlenbeck

Der bündnisgrüne Landratskandidat Clemens Rostock war am Freitag zu Gast in der Mönchmühle in Mühlenbeck. Dabei stellte er sowohl die aktuelle Situation als auch seine Vision des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Oberhavel vor.

„Leider hat Oberhavel erwiesenermaßen das schlechteste Busangebot in ganz Brandenburg. Der vorliegende Entwurf des Nahverkehrsplans geht bereits in die richtige Richtung, ist aber noch nicht der große Wurf, um das nachhaltig zu ändern. Zwar gibt es Verbesserungen auf bestehenden Linien, aber neue Linien, die es dringend braucht, sind alle nur als Prüfaufträge vorgesehen“, so Rostock.

Stellschrauben beim Öffentlichen Personennahverkehr

Mit dem Kandidaten diskutierten anschließend der Kreistagsabgeordnete Heiner Klemp, der bündnisgrüne Ortsverband Mühlenbecker Land und interessierte Bürger. Dabei kamen weitere Themen wie Verkehrssicherheit, Schülerverkehr oder die Kreisbehörden zur Sprache. Dabei nahm Rostock einige Anregungen auf, erläuterte die Stellschrauben in Kreistag und Kreisverwaltung und konnte immer wieder Querverweise zur Arbeit im Landtag herstellen.

Im Anschluss gab es für die anwesenden Bürger die Möglichkeit, weitere Themenbereiche mit den beiden Landtagsabgeordneten zu diskutieren. Der Fraktionsvorsitzende Thomas Henning zog am Ende ein positives Fazit: „Ich glaube wir konnten heute vielen zeigen, dass wir mit Clemens Rostock einen Landratskandidaten haben, der sich für mehr Busverkehr, sichere Radwege und mehr Verkehrssicherheit einsetzt und der auch die Menschen dabei mitnehmen kann.“

Von MAZonline