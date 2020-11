Schildow

Die schlechten Corona-Nachrichten aus der Europaschule am Fließ in Schildow reißen nicht ab: Familienvater Dennis Hentschel berichtet, dass Eltern am Mittwochmorgen (18. November) Kinder weiterer Klassen wieder von der Schule abholen sollten. Betroffen sind laut dieser Angaben zwei weitere Klassen, darunter eine der ersten Jahrgangsstufe.

Von diesen neuerlichen Hygienemaßnahmen sei ihm aktuell noch nichts bekannt, sagte Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin auf Nachfrage am Vormittag. Er sei lediglich über die am Dienstag bestätigten Fälle informiert worden.

Diese betreffen insgesamt drei Kinder, die laut Gesundheitsamt Oberhavel positiv auf das COVID-19-Virus getestet worden sind. Dabei handelt es sich um zwei Kinder aus der sechsten Jahrgangsstufe, deren Fall bereits am Wochenende bekannt wurde und deren Klasse bereits am Montag in Quarantäne geschickt wurde. Am Dienstag dann wurde von den Eltern dann der Positiv-Test eines Kindes einer vierten Klasse gemeldet. Daraufhin hatte die Schulleitung entschieden, auch diese Klasse vorsorglich in Quarantäne zu schicken und die Kinder von den Eltern abholen zu lassen. Das Gesundheitsamt Oberhavel bestätigte das Vorgehen nach den Worten von Pressesprecherin Ivonne Pelz im Laufe des Tages.

Was die genauen Hintergründe der neuerlichen Hygienemaßnahmen an der Europaschule sind, war am Morgen zunächst nicht zu erfahren.

Von Helge Treichel