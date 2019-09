Mühlenbecker Land

Mitte September gründete sich das „ Elternnetzwerk Mühlenbecker Land“. Ihm gehören derzeit acht Mütter und Väter an sowie zwei Schülervertreter der Gesamtschule. Nach der Konstituierung des gemeinnützigen Vereins in Gründung wandte dieser sich mit einem Brief an die MAZ. Darin heißt es: Das Elternnetzwerk sei...