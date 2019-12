Das war 2019: Chronik der Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbecker Land

Januar: Das Jahr beginnt mit einer fünftägigen Vollsperrung der A 10 zwischen Dreieck Pankow und Anschlussstelle Mühlenbeck. +++ Heidekrautbahnkonferenz im vollen Bürgersaal in Schildow.

Februar: Hartmut Haase wird neuer Vorsitzender der Volkssolidarität Zühlsdorf. +++ Informationsveranstaltung zum geplanten Ausbau der L 21 in der Ortsdurchfahrt Mühlenbeck. +++ Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden geehrt.

März: Heike Krafschek wird neue Pfarrerin der Kirchengemeinde Bergfelde-Schönfließ. +++ In der Gemeinde formiert sich ein Jugendbeirat. +++ Der Verein „Hand in Hand im Mühlenbecker Land“ wird gegründet, um die Hilfe zwischen verschiedenen Generationen zu fördern.

April: Die Gemeinde begeht ihr Rathausfest: Die neue Kita „An der Heidekrautbahn“ wird eröffnet und Bürgermeister Smaldino und Landrat Weskamp unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung zum Wohnungsbau. +++ Der neue Radweg entlang der Wandlitzer Chaussee in Zühlsdorf wird freigegeben. +++ Daniela Costantini übernimmt die Leitung der Kita „Am Schlosspark“ in Schönfließ.

Mai: Die ersten Mieter des neuen Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße in Schildow ziehen ein. +++ Mit einem Tag Verzögerung wird das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl veröffentlicht: Die SPD liegt vorn, gefolgt von der CDU. +++ Bürgermeister Filippo Smaldino feiert Hochzeit.

Juni: Im Zuge des Brückenbaus beim sechsstreifigen Ausbau der A 10 ist die L 21 vorübergehend gesperrt. +++ Mühlenbecker Mönchmühlenfest am Pfingstmontag. +++ Die MRA GmbH & Co. KG mit Sitz in Mühlenbeck wird als innovatives mittelständisches Unternehmen ausgezeichnet.

Juli: Die 21. Auflage des Heidefestes wird am ersten Juli-Wochenende in Zühlsdorf gefeiert – mit Festumzug, Sportwettkämpfen, Fotoausstellung, Konzert – und einem Männerballett.

August: Die erste Hälfte der Autobahnbrücke über die L 21 in Mühlenbeck wird gebaut – mit zeitweiser Vollsperrung. +++ Eine anonyme Drohung per Internet veranlasst die Polizei dazu, die Gesamtschule in Mühlenbeck zu räumen. 840 Jugendliche haben vorzeitig Unterrichtsschluss.

September: Die Grundschule Am Fließ ist seit 20 Jahren Europaschule. +++ Trotz massiver Anwohnerproteste stimmen die Gemeindevertreter mehrheitlich für drei Haltepunkte auf der reaktivierten Heidekrautbahn-Stammstrecke im Mühlenbecker Land. +++ Beim Mönchmühlenfest wird über den Bürgerhaushalt abgestimmt.

Oktober: Lucas Ludewig übernimmt die Pfarrstelle in Zühlsdorf.

November: Nach anderthalbjähriger Sperrung für den Brückenbau ist die Verbindungsstraße zwischen Mühlenbeck und Schönerlinde (L 305) wieder befahrbar. +++ Die „Käthe“ in Mühlenbeck feiert ihr zehnjähriges Bestehen als Gesamtschule.

Dezember: Der 16. Bratapfellauf wird in Zühlsdorf gestartet. +++ Baustart für den Sportpark Bergfelde auf Schönfließer Gemarkung.

Von Helge Treichel