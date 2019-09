Mühlenbeck

Ob Pizza oder Brot, Schrippen oder Kuchen – beim Backen ist Günter Müller in seinem Element. Am liebsten mit einem Steinofen, der dem Ganzen noch die besondere Note verleiht.

Am Dienstagvormittag war der Bäckermeister wieder am Holzbackofen beim Spielplatz in der Försterstraße im Einsatz – ehrenamtlich. Denn Schulklassen und Kitagruppen oder andere Interessierte können bei ihm zuschauen und mitmachen. Gern gibt der 78-Jährige Einblicke in das Bäckerhandwerk. Er zeigt, wie aus den Zutaten erst der Teig und dann die selbst hergestellten Backwaren entstehen. Der Höhepunkt für ihn ist es, wenn die Kinder stolz übers ganze Gesicht strahlen – und es sich schmecken lassen. „Ich mache das einfach gerne – weil die Kinder sich so freuen“, sagt er.

Aufgewachsen in Schildow, machte Günter Müller in der Bäckerei Groß in Mühlenbeck seine Lehre. Danach allerdings zog es ihn in die Ferne, wenngleich er Zeit seines Lebens in dem Beruf arbeitete. Zuletzt als Produktionsleiter bei Ostrowski. Ein eigenes Geschäft habe ihn nie gereizt, gibt er zu.

Günter Müller vor seinem privaten Holzbackofen im ehemaligen Schweinestall. Quelle: Helge Treichel

1998 kam Müller zurück nach Mühlenbeck – zusammen mit seiner Frau Margrit. Die 76-Jährige ist eine geborene Silberberg und hatte den Bauernhof ihrer Eltern zurückbekommen. Die waren in der DDR „zwangskollektiviert“ worden und kurz vor dem Mauerbau in den Westen gegangen. „Die Zwangskollektivierung war meine schlimmste Zeit auf dem Bauernhof“, sagt Margrit Müller rückblickend. Mit viel Eigenleistungen und Liebe wurde der Hof, auf dem die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) ihren Sitz hatte, wieder hergerichtet. Im ehemaligen Schweinestall hat Günter Müller einen eigenen Holzbackofen gebaut. Dort bereitet er die Brote zu, die bei diversen Anlässen zu einem guten Zweck verkauft werden. Denn seit einigen Jahren steht er auch dem Förderverein Historische Mönchmühle mit Rat und Tat zur Seite.

Lehrer und Eltern der Erstklässler helfen beim Belegen der Pizzen. Quelle: Enrico Kugler

Anfangs begleitete er mit seinem Fachwissen und wichtigen Tipps das Backen in der Mönchmühle. Inzwischen steht er bei Festen und Veranstaltungen selbst am dortigen Backofen und entlastet die Mühlenmönche. Ob für den Schildower Adventsmarkt oder anderen Veranstaltungen – Müller liefert den Teig oder am frühen Morgen vorgebackene Waren. Auch beim Backofenfest in Feldheim ist Günter Müller mit von der Partie. Zudem war er sofort bereit, das Pizzabacken zu übernehmen, berichtet Anita Warmbrunn. Die frühere Ortsvorsteherin und Sprecherin der Aktionsgemeinschaft Mühlenbecker Land hatte Günter Müller wegen seiner vielfältigen Aktivitäten schon einmal für den Ehrenamtspreis der Gemeinde vorgeschlagen – gemeinsam übrigens mit dem evangelischen Pfarramt Mühlenbeck und dem Förderverein Historische Mönchmühle. „Wer so mit Herz und Seele sein Können einsetzt, um anderen unabhängig von Ort und Zeit zu helfen, der ist es würdig, diese Auszeichnung zu erhalten“, sagt sie.

Müller hatte nicht nur gemeinsam mit ihrem Mann Manfred die Lehre gemacht, sondern arbeitete auch ehrenamtlich eng mit ihm zusammen. Manfred Warmbrunn war es vor elf Jahren, der ihn wegen des Backofens in Feldheim angesprochen und um Hilfe gebeten hatte.

Viel Arbeit investiert Günter Müller auch in den ehemaligen Bauernhof an der Hauptstraße. Quelle: Helge Treichel

Das nötige Rüstzeug hatte Günter Müller schon viel früher noch in Berlin erworben. Rund 35 Jahre ist das her. Seinerzeit war Margrit Müller im Stadtplanungsamt Berlin-Reinickendorf tätig. Und für einen Holzbackofen in Lübars wurde jemand mit dem nötigen Fachwissen gesucht. Günter Müller kniete und fuchste sich rein. Bei einem Erntedankfest bekam er mit, wie viel Zuspruch seine Arbeit bekommt – und blieb beim Steinofenbacken. Weil die Sache mit dem Anfeuern und der Temperatur etwas Erfahrung braucht, ist Müller stets gefragt: Am Dienstag zeigte er einem jungen Familienvater aus Feldheim, wie das Backen in einem Steinofen optimal funktioniert. Patrick Bühring möchte die Backtraditionen an der Försterstraße gerne fortführen und hatte um Unterstützung gebeten.

Aber Müller engagiert sich auch für ein sauberes und ordentliches Umfeld der Kirche. Er mäht eigenverantwortlich den Rasen, übernimmt den Winterdienst und unterstützt die Kirchengemeinde zu besonderen Anlässen mit selbst hergestellten Backwaren. Die eigene Backstube stellt er zum gemeinschaftlichen Backen zu Verfügung. Sein nächster Einsatz ist das Herbst-Mühlenfest am 14. September. Der Beginn ist 11 Uhr an der Mönchmühle.

Der Förderverein und die Aktionsgemeinschaft Um das Jahr 1230 gründeten Zisterziensermönche die Mönchmühle. Das Mühlengebäude wurde direkt an die Staumauer gebaut, die somit einen Teil des bis heute unverändert erhaltenen Fundamentes bildet. Die Mühle war bis 1973 in Betrieb, war danach Verfall und Vandalismus ausgesetzt. Jetzt ist sie ein Baudenkmal. Seit 2003 kümmert sich ein Förderverein um die Wiederherstellung und den Erhalt der Mühle mit dem Ziel, daraus zukünftig ein kulturelles Zentrum der Gemeinde zu entwickeln. Im Dezember 2011 wurde ein neues Mühlrad eingesetzt. Die offizielle Inbetriebnahme des Wasserrades, mit dem umweltfreundlicher Strom erzeugt wird, erfolgte durch den Förderverein am 7. April 2012. Vom 12. bis zum 16. November 2012 fand die Aktion „96 Stunden“ vom RBB statt. In fünf Tagen wurde begonnen, den historischen Tanzsaal zu sanieren. Dies wurde durch Spenden verschiedener Baufirmen und Privatpersonen sowie die Mitarbeit vieler Anwohner und des Vereins ermöglicht. Die Aktionsgemeinschaft (AG) Mühlenbecker Land ist eine Wählergemeinschaft, die nicht zuletzt kommunalpolitisch aktiv ist – nur den Bürgern verpflichtet. Die AG MüLa wurde 1997 unter anderem auf Initiative von Barbara Jockel gegründet.

Von Helge Treichel