Der Unruheständler

Mühlenbeck

Claus Schwartzer steht allein auf dem Hof der Historischen Mönchmühle in Mühlenbeck. Seit die Corona-Kontaktbeschränkungen gelten, ist der Vorsitzende des gleichnamigen Fördervereins nur noch zwei- bis dreimal pro Woche auf dem Gelände anzutreffen. Der 70-Jährige leert den Briefkasten und schaut nach dem Rechten. „Ansonsten herrscht Stillstand“, sagt Schwartzer. Keine Veranstaltungen, keine Tanzgruppentreffen, keine Familienfeiern, keine Arbeitseinsätze. Das schmerzt den eingefleischten Un-Ruheständler sehr. Lediglich das vom Wasser angetriebene Mühlrad dreht sich unermüdlich zur Stromerzeugung.

Stillstand – das ist gefühlt zum ersten Mal seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt der Fall. Ansonsten ist der 70-Jährige täglich fünf bis sechs Stunden für die Mönchmühle im Einsatz. Aber nicht nur in Arbeitskluft, sondern auch zu Hause gemeinsam mit seiner Frau, wenn „Behördensachen“ erledigt werden müssen.

Claus Schwartzer vor dem sich drehenden Wasserrad. Quelle: Helge Treichel

2008 wurde Claus Schwartzer Mitglied im Förderverein, zu dessen Vorsitzenden ihn die Mitglieder zwei Jahre später wählten. „Ich suchte ein neues Betätigungsfeld“, so der Diplom-Ingenieur (FH) für Maschinenbau, der von seinem Arbeitgeber Vattenfall mit 58 Jahren in den Vorruhestand geschickt wurde. Die schiere Größe des Vorhabens schreckte ihn damals nicht. Im Gegenteil: „Ich habe das keinen Moment bereut. Es macht Spaß.“

Dabei sei nichts Geringeres gelungen, als eine Ruine zum Wahrzeichen der Gemeinde Mühlenbecker Land zu entwickeln, zum kulturellen Mittelpunkt. Ein Stück Geschichte werde wiederbelebt. Genau das sei es auch, was ihn antreibe und was dieses Ehrenamt so befriedigend mache. Gelungen sei dies durch die große Unterstützung der Gemeinde, des Landkreises, des Landes und Bundes sowie der Europäischen Union. Insgesamt rund zwei Millionen Euro an Fördermitteln seien bisher in das Projekt geflossen. Hinzu komme ein nicht zu beziffernder Gegenwert an ehrenamtlichen Arbeitsstunden der aktuell mehr als 100 Mitglieder.

Claus Schwartzer zeigt die vom Pilz befallenen Deckenbalken. Sie alle müssen ausgetauscht werden, bevor an dieser Stelle das Info-Center der Gemeinde entstehen kann. Quelle: Helge Treichel

Nachdem die Außensanierung so gut wie abgeschlossen ist, zuletzt wurde mit Hilfe von Landesmitteln eine neue Zaunanlage gebaut, geht es innen weiter. Bevor Corona zuschlug, lief der Ausbau der Wirtschaftsräume unten und der Müller-Wohnung in der ersten Etage. Die EU-Fördermittel stehen nach jetzigem Stand bis Ende 2021 für die Gesamtinvestition von rund 300 000 Euro bereit. Unten wird ein Info-Center der Gemeinde eingerichtet, oben entstehen Gewerberäume zum Vermieten. Auch eine Informationsstele mit Touchscreen soll aufgestellt werden. Die Augen von Claus Schwartzer leuchten, als er davon berichtet.

Ein Teil der Ausstellung in der Mönchmühle. Quelle: Helge Treichel

Von Rückschlägen lässt er sich nicht beirren. Etwa von dem Ergebnis eines Gutachtens, laut dem die Kopfbalken der Etagendecke vom Schwamm befallen sind und im Zuge des Ausbaus zunächst ausgetauscht werden müssen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Vereinsvorsitzende kompetente Partner und Sponsoren an seiner Seite weiß. Das beginnt beim Gutachter, geht über den Bauleiter Christian Hauer vom gleichnamigen Hohen Neuendorfer Ingenieurbüro bis hin zu diversen Fachfirmen. Viele von ihnen sind bereits mit im Boot, seit im Jahr 2012 der Tanzsaal bei der 96-Stunden-Aktion des Senders rbb wieder hergerichtet worden war.

Das inzwischen schmuck hergerichtete Außengelände der Mönchmühle. Sogar ein Platz für eine Bühne wurde eingeebnet und befestigt. Quelle: Helge Treichel

Um so mehr schmerzt es Claus Schwartzer, dass der Saal aktuell leer steht. Beginnend mit dem Kinder- und Jugendkonzert Mitte März mussten sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. Das für den 19. April geplante Konzert des Donkosaken-Balalaika-Ensemble ist ebenso abgesagt wie das Mühlenfest am Pfingstmontag. Schwartzer blutet das Herz: „Wir hatten sonst immer weit über 1000 Gäste.“ Deshalb würden Veranstaltungen wieder angeboten, sobald dies zulässig ist, verspricht Schwartzer: „Wir sind flexibel und können sofort starten.“

An sein letztes Seminar bei Vattenfall kann sich Claus Schwartzer noch genau erinnern: Das Thema: Vorbereitung auf den Ruhestand.

Der Förderverein Historische Mönchmühle Die um 1230 von Zisterziensermönchen gegründete Mönchmühle gehört zu den ältesten Wassermühlen Brandenburgs. Ihr Wasserrad ist Teil des Wappens der Gemeinde Mühlenbecker Land. Die 1818 bei einem Feuer zerstörte und 1820 auf den Grundmauern wieder aufgebaute Mönchmühle war bis 1973 in Betrieb und verfiel danach zusehens. 30 Jahre später gründeten engagierte Bürger Anfang 2004 den Förder­verein Historische Mönchmühle e.V. mit dem Ziel, das Denkmal zu erhal­ten und zu einer kulturellen Begeg­nungsstätte in der Gemeinde Müh­lenbecker Land zu entwickeln. Im November 2012 fand die Aktion „96 Stunden“ des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) statt. In fünf Tagen wurde hier unter anderem der historische Tanzsaal saniert, dank Spenden verschiedener Baufirmen und Privatpersonen sowie dank der Mitarbeit vieler Anwohner und des Vereins. Die Gemeinde Mühlenbecker Land begleitet und unterstützt den Förderverein bei der Weiterentwicklung der Anlage. Aus der damaligen Ruine ist ein herrliches Ausflugsziel, beliebter Veranstaltungsort und lehrreiches Museum für Besucher aus Berlin und ganz Brandenburg entstanden.

Von Helge Treichel