Deutsch-ukrainisches Osterfest in Mühlenbeck gefeiert

Zu einem Beisammensein mit ukrainischen Gästen hatten die Bündnisgrünen Mühlenbecker Land gemeinsam mit dem Verein Kinderlobby für Dienstag nach Ostern geladen. Der Einladung in den Mühlentreff an der Mühlenbecker Hauptstraße folgten rund 20 Familien – deutsche wie ukrainische.

Eiersuche rund um die Kirche

Alles begann mit einer großen Eiersuche rund um die Mühlenbecker Dorfkirche. Das kannten die ukrainischen Kinder bisher noch gar nicht, doch sie hatten sichtlich großen Spaß dabei.

Ostereiersuche an der Kirche. Quelle: privat

Danach kamen alle bei leckerem selbst gebackenen Kuchen und Kaffee miteinander ins Gespräch. Und es wurde fleißig gebastelt. „Es entstanden tolle Osterkarten“, erzählt Organisatorin Nicole Bachmann. Diese waren in erster Linie für die Daheimgebliebenen in der Ukraine gedacht. „Die Karten habe ich danach gleich zu Post gebracht – in der Hoffnung, dass sie in der Ukraine auch zugestellt werden konnten“, erzählt Nicole Bachmann.

