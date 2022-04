Deutschkurse im Mühlenbecker Land für ukrainische Geflüchtete gestartet

Mühlenbecker Land

Am Montag, 25. April 2022, starteten die ersten offiziellen Deutschkurse für ukrainische Geflüchtete im Mühlenbecker Land. Eigentlich bietet die Volkshochschule solche Einsteigerkurse für Erwachsene nur in Oranienburg an. Da allerdings die Entfernung für viele Ukrainer eine große Hürde gewesen wäre, traf die Flüchtlingshilfe eine spezielle Absprache mit der Volkshochschule: Insgesamt sieben Ehrenamtler aus dem Mühlenbecker Land erklärten sich bereit, den Deutschunterricht vor Ort zu übernehmen. Damit können drei Kurse direkt im Mühlenbecker Land stattfinden.

Dreimal pro Woche für jeweils drei Stunden

In Schildow und in Zühlsdorf wird nun seit Montag dreimal pro Woche für jeweils drei Stunden in Räumen der Gemeinde unterrichtet. Im Ortsteil Mühlenbeck startete der Deutschkurs am Donnerstag, 28. April.

Hier findet der Unterricht zweimal pro Woche statt – in einem Raum, den die Grundschule Mühlenbeck zur Verfügung stellte. Dort wird zudem immer mittwochs ein spezieller Alphabetisierungskurs angeboten für jene, denen die lateinischen Druckbuchstaben noch nicht vertraut sind.

Für die Dauer von drei Monaten angelegt

Insgesamt sind die Kurse auf eine Dauer von ca. drei Monaten angelegt und werden von der Volkshochschule entsprechend zertifiziert – sodass nach den Sommerferien mit einem Integrationskurs o.ä. weitergelernt werden kann.

Das Interesse unter den Geflüchteten ist überwältigend: Bereits 83 Anmeldung liegen für die drei Kurse vor – ausschließlich aus dem Mühlenbecker Land. „Wir haben sogar Anfragen aus den Nachbargemeinden bekommen, aber dafür reichen die Kapazitäten einfach nicht aus“, bedauert Hilfekoordinator Volker A. Gäng.

Kurshefte von der Volkshochschule

Kurshefte werden von der Volkshochschule gestellt. Weitere Unterrichts- und Schreibmaterialien, Whiteboards und ähnliches finanziert die Gemeinde über das Ukrainehilfe-Spendenkonto der Gemeinde – Geld, das für eben solche Hilfen vor Ort vorgesehen ist.

Von MAZonline