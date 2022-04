Die Gemeinde Mühlenbecker Land putz sich in allen vier Ortsteilen

Mühlenbecker Land

Zum traditionellen gemeinsamen Frühjahrsputz im Mühlenbecker Land wird für dieses Jahr nach einer längeren coronabedingten Pause wieder zum Sonnabend, 23. April, eingeladen. Die Ortsbeiräte aller vier Ortsteile laden herzlich dazu ein, gemeinsam mit den Nachbarn und den Kindern das Mühlenbecker Land hübsch für den Frühling zu machen. Die benötigten Arbeitsgeräte sind jeweils selbst mitzubringen. Empfohlen werden Handschuhe, Pflanzwerkzeug, Harke, Müllsäcke und/oder möglichst auch eine Schubkarre, falls verfügbar.

Manchmal mehrere Treffpunkte im Ort

In Mühlenbeck treffen sich die Teilnehmer jeweils um 9.30 Uhr an diesen Orten: auf dem Dorfplatz am Teich, am Kenterplatz in Summt und an der Historischen Mönchmühle.

In Schildow geht es um 10 Uhr los, Treffpunkt ist der Dorfplatz, an der Bahnhofstraße.

In Schönfließ wird der Startschuss zum Putzen ebenfalls um 10 Uhr gegeben. Die Freiwilligen haben zwei Treffpunkte zur Auswahl: Ausgangspunkt für die Putzkolonnen ist entweder das Zentrum am Dorfanger oder die Traubeneichenstraße in der Bieselheide.

In Zühlsdorf sammeln sich alle Teilnehmer vor dem Mehrzweckraum an der Dorfstraße. Los geht es dort ebenfalls um 10 Uhr.

...oder einfach vor eigenen Türe kehren

Wer es etwas individueller mag, kann auch einfach vor der eigenen Türe kehren – gern auch mit Voranmeldung bei der Ortsvorsteherin oder dem Ortsvorsteher. Die jeweiligen Kontaktdaten sind zu finden unter www.muehlenbeckerland.de/de/politik-satzungen/kommunale-gremien/ortsbeiraete.

Von MAZonline