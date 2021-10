Die Normalität ist (fast) zurückgekehrt in die gemeinnützige Nordbahn GmbH

Schönfließ

„Ich war erstaunt, wie groß das Gelände ist und wie viele Menschen hier tätig sind“, sagt Thomas von Gizycki. Der Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen aus Hohen Neuendorf nutzt die sitzungsfreie Zeit, um durch die Region zu touren und sich in Betrieben und Institutionen umzuschauen. Am Freitag machte der Politiker für ein halbtägiges „Praktikum“ in der gemeinnützigen Nordbahn gGmbH Station. Von der Straße aus sei nicht zu erahnen, wie weit sich das Gelände nach hinten erstreckt.

Gruppenleiter Stephan Knappe (r.) schildert dem Landtagsabgeordneten Thomas von Gizycki die aktuelle Situation. Quelle: Helge Treichel

Rund 400 Menschen mit Handicaps ganz unterschiedlicher Art sind bei der Nordbahn tätig, knapp 70 Prozent davon stammen aus Oberhavel. Sie werden von 150 Mitarbeitern betreut. Einer von ihnen ist Stephan Knappe. Der 48-Jährige ist Gruppenleiter im Bereich Neustart und gehört seit acht Jahren zum Unternehmen. 14 Frauen und Männer gehören aktuell zu seinem Team, ab 1. November werden es 15 sein. Sie alle haben durch Unfall, Schlaganfall oder andere Umstände Hirnschäden davongetragen. Jetzt fertigen sie Plastikteile für Steckerleisten, versehen die Schraubverschlüsse der Ablassventile von Müllcontainern mit Gummidichtungen oder Puzzeln kleinste Teile für Kühlschrankscharniere zusammen. Zum Teil helfen ihnen dabei eigens angefertigte Automaten, viel ist jedoch auch Handarbeit. Die unvermeidliche Eintönigkeit störe die Mitarbeiter nicht. „Sie machen ihre Arbeit gerne“, sagt Stephan Knappe, der zwischendurch immer wieder mit den Leuten scherzt und ihnen ganz nebenbei Anerkennung und Vertrautheit vermittelt.

Kevin Kraaß (r.) baut die Scharniere von Industriekühlschränken zusammen. Quelle: Helge Treichel

Wie wichtig diese Kontakte und diese täglichen Arbeitsaufgaben sind, hat die zurückliegende Corona-Pandemie gezeigt. Ende März vorigen Jahres endete für die Gehandicapten die Arbeit. Eine Woche lang seien nur sechs Mitarbeiter im Haus gewesen. Doch viele von ihnen litten darunter, dass Routinen wegfielen und sie plötzlich keiner geregelten Tätigkeit mehr nachgehen konnten. Dass sie nicht mehr gebraucht wurden. „Manche drehten regelrecht durch“, sagt Stephan Knappe. Im Gegenzug blieb ihre Arbeit liegen. Die Angestellten hätten sich deshalb bereit erklärt, für eine Übergangsfrist die Produktion aufrechtzuerhalten. „Uns sind dadurch so gut wie keine Aufträge weggebrochen“, berichtet Knappe nicht ohne Stolz. Obwohl ohnehin alle Tätigkeiten vorher von den Angestellten ausprobiert werden, sei diese Ausnahmesituation eine besondere „Selbsterfahrung“ gewesen. Nach einigen Wochen seien dann die Mitarbeiter schrittweise zurückgekehrt – über eine Notfallbetreuung. Denn vielen von ihnen sei zu Hause schlicht die Decke auf den Kopf gefallen. Im September vergangenen Jahres seien dann alle wieder an Bord gewesen.

Gabriela Paul setzt per Hand vier verschiedene Muffen in die Tragarme der Kühlschrankscharniere ein. Quelle: Helge Treichel

Inzwischen sei nahezu das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit erreicht, bescheinigt Nordbahn-Geschäftsführer Micha Schaub. Normalität herrscht aber noch immer nicht. Noch gelte die Maskenpflicht abseits des Arbeitsplatzes und das Abstandsgebot. Die Speisesäle seien noch gesperrt, weshalb am Arbeitsplatz gegessen werden muss. „Corona hat gezeigt, das insgesamt mehr Zusammenhalt ist als gedacht“, lautet das Fazit von Micha Schaub auf Nachfrage. Die Impfquote im Unternehmen betrage immerhin 90 Prozent.

Fritz Lindner versieht die Schraubverschlüsse der Ablassventile von Müllcontainern mit Gummidichtungen. Dafür steht dem 31-Jährigen eine automatische Vorrichtung zur Verfügung, die er manuell bestücken muss. Quelle: Helge Treichel

Die Nordbahn gGmbh besteht aus mehreren Abteilungen. Neben der Industriemontage, der Küche und dem Holzbereich sind das Dienstleistungen wie die Textilreinigung, Grünanlagenpflege und Hauswartarbeiten. Hinzu kommt die Konfektionierung (Verpackung), einmal mit Druckservice und einmal mit dem Schwerpunkt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Ergänzt wird dies durch die berufliche Bildung und Förderung – wie etwa dem Projekt Neustart.

Nordbahn-Geschäftsführer Micha Schaub. Quelle: Helge Treichel

Einen wichtigen Wunsch gab Micha Schaub dem Landtagsabgeordneten mit auf den Weg. „Die Mitarbeiterentgelte sollten vom System her wesentlich vereinfacht werden.“ Denn diese setzen sich zumeist aus Erwerbsunfähigkeitsrente und Grundsicherung plus dem eigentlichen Verdienst bei der Nordbahn gGmbH zusammen. Übersteigt letzterer eine bestimmte Höhe, wirkt sich das in komplizierten Mechanismen auf die anderen Einnahmen aus. Thomas von Gizycki informierte sich auch über die Finanzierung der Behindertenwerkstatt seitens des Landes und Landkreises. „Eine tolle Einrichtung“, lautet sein Fazit.

