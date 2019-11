Mühlenbecker Land

Zwei 20-jährige Männer und eine 23-jährige Frau suchten am 30. Juni gegen 3.30 Uhr nach einer Feier im Ortsteil Bieselheide einen Bekannten und klopften an die Seitenscheibe eines weißen Kleinwagens mit Berliner Kennzeichen. Es kam zur Auseinandersetzung mit den beiden bislang unbekannten Insassen des Pkw. Einer der beiden schoss dabei mit einer Schreckschusswaffe auf einen der Zwanzigjährigen. Er wurde im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Unbekannten flüchteten mit dem Fahrzeug. Von einem der beiden konnte ein Phantombild erstellt werden.

Der dicke Mann soll etwa 23 oder 24 Jahre alt und etwa 1,80 m groß gewesen sein. Er wurde als ausländisch aussehend beschrieben. Seine mittelbraunen Haare trug er kurz. Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510.

Von MAZonline