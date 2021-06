Die Zwillinge Jan und Tom aus Schönfließ suchen einen Hortplatz – bislang vergeblich – was der Landkreis sagt

Schönfließ

Jan und Tom* sind neun Jahre alt, haben das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS), eine Entwicklungsverzögerung und mittlerweile auch den Pflegegrad 2. Für ihre Mutter Katrin B. kommt nun auch noch der Ärger mit den Ämtern hinzu. Denn die beiden Jungs, die aktuell die Oranienburger Lindenschule besuchen, haben gegen 11.30 Uhr Schulschluss. „Und dann stehen sie um 12 Uhr bei uns zuhause auf der Matte, und einer muss sich kümmern“, erklärt die Mutter.

Seit Monaten kämpft Katrin B. um Plätze im Hort am Schlosspark in Schönfließ für die beiden – bislang aber vergeblich. „In der Schule haben wir die Notbetreuung bekommen, aber den Hortplatz bekommen wir nicht, obwohl mein Mann und ich in systemrelevanten Berufen arbeiten“, erklärt die 45-Jährige, die sich nun mit ihrem Problem an die MAZ wendete. Sie arbeitet als medizinische Fachkraft in der Hauskrankenpflege, ihr Mann ist im Rettungsdienst tätig. Und dennoch müssen beide derzeit sehen, wer früher Feierabend macht, um sich um die Kinder zu kümmern.

„Ich habe ein Anrecht auf den Platz!“

Dazu springen noch die Oma oder gar ein Nachbar ein, oder auch mal die großen Geschwister. Das hat allerdings Folgen. „Meine große Tochter muss nun die 10. Klasse wiederholen, das hat auch mit dieser Problematik zu tun“, erklärt Katrin B. Nur mit einem Einzelfallhelfer sei eine Betreuung möglich, habe man der Mutter erklärt. „Diesen brauchen wir aber gar nicht mehr, die Jungs sollen ja auch in der Selbstständigkeit gestärkt werden. Ich habe ein Anrecht auf den Platz!“, erklärt sie weiter. Ihre beiden Söhne seien mittlerweile medikamentös gut eingestellt, Katrin B. sieht nicht, wo für den Hort das Problem in der Sache liegt.

Mit dem Jugendamt Oberhavel und der Gemeindeverwaltung im Mühlenbecker Land sei sie seit Monaten im Gespräch. „Aber man spielt da mit uns Ping-Pong“, erklärt die Mutter frustriert. Sie wünscht sich sehnlichst einen Ort, an dem ihre Jungs sich wohlfühlen und anerkannt werden, erklärt sie.

Bisherige Unterstützungen für den Hort seien nicht erfolgreich gewesen

„Bezüglich der Hortproblematik ist es selbstverständlich richtig, dass die Kinder einen Rechtsanspruch auf eine Hortbetreuung haben. In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Betreuungsunterstützungen für den Hortbereich für die Kinder, die allerdings bislang nicht erfolgreich waren“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Oberhaveler Kreisverwaltung, auf MAZ-Anfrage.

Aktuell könne leider kein Träger gefunden werden, der die nötigen Leistung erbringe, lautet die für die Eltern unbefriedigende Mitteilung. Gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) VIII komme in dem genannten Fall keine Einzelfallhilfe nach Paragraf 35a zum Tragen. „Aus Sicht des Landkreises Oberhavel benötigt die Familie grundsätzlich intensive Unterstützung und Hilfe. Diese wurde der Familie durch den Landkreis bereits mehrfach in den verschiedenen Hilfeplangesprächen angeboten. Zu unserem Bedauern wird die Hilfe derzeit von den Eltern abgelehnt“, erklärt Ivonne Pelz weiter.

Die Gemeinde Mühlenbecker Land indes ließ eine MAZ-Anfrage zum Thema unbeantwortet.

* Namen redaktionell geändert

Von Marco Paetzel