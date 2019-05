Schildow

Die Beitragsberechnung für den kommunalen Straßen(aus)bau nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg (KAG) oder aber für die erstmalige Erschließung nach dem Baugesetzbuch des Bundes (BauG) sei für den Hauseigentümer an einer Anliegerstraße im Mühlenbecker Land zukünftig von erheblicher Bedeutung, so die Klarstellung durch den als sachkundigen Referenten eingeladenen Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann ( SPD).

Gesetzentwurf diskutiert

„Diese Aussage sorgte am Donnerstag zu Beginn des Informationsabends des SPD Ortsvereins im Schildower Bürgersaal unter einigen Besuchern für Unruhe“, so der Pressesprecher der SPD Mühlenbecker Land, Harald Grimm. Sie hätten den Gesetzentwurf von SPD, DIE LINKE & Péter Vida ( BVB/Freie Wähler) im Landtag so verstanden, dass im Ergebnis der von den Freien Wählern betriebenen „Volksinitiative zur Abschaffung von Straßenbaubeiträgen in Brandenburg“ per Landesgesetz (KAG) auch im BauG des Bundes die Beitragspflicht für Hauseigentümer an Anliegerstraßen abgeschafft würde, wenn diese Straßen Jahrzehnte nach ihrer Herstellung grundhaft ausgebaut werden, ergänzt er.

Beitragspflicht sei nicht aufgehoben

Zu diesen so genannten Sandstraßen würden die meisten der im Mühlenbecker Land noch auszubauenden Straßen gehören, teilt Grimm mit. Für diese würde weiterhin die Beitragspflicht gelten. „Durch die Gemeindesatzung wurde sie zwar schon vor Jahren von 85 auf 75 Prozent gesenkt, aber das kann im Einzelfall immer noch eine finanzielle Belastung von 15.000 Euro und teilweise sogar noch erheblich mehr bedeuten“, rechneten Bürger zusammen Bürgermeister Smaldino-Stattaus aus.

Gemeindevertretung tue, was sie könne

„Gesetzgeber sind Bund und Land. Wir können unsere Gemeindesatzungen nur im Rahmen dieser Gesetze verabschieden. Mit Prozentfestlegungen gelingt aber keine Kostendeckelung“, stellte Harald Grimm (auch Vorsitzender der Gemeindevertretung) fest. Er erinnerte daran, dass schon 2004 die Ausbauparameter von der Gemeindevertretung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen worden waren. „Über die Beitragsanteile allerdings wurde und wird immer wieder diskutiert“, so Grimm.

Bürgermeister will immer Lösung finden

Björn Lüttmann geht indes davon aus, dass die zukünftigen Pauschalzuweisungen des Landes an die Gemeinde Mühlenbecker Land für den Straßenausbau in Höhe von jährlich rund 224.000 Euro auch für Erschließungskosten verwendet werden dürfen, „ aber eine Abschaffung der Beiträge für den gesetzlich definierten technischen Mindeststandard eines grundhaften Ausbaus“, so die Schildower Ortsvorsteherin Silvia Gaideck, „wäre damit keineswegs finanziert.“ „So lange ich Bürgermeister bin, muss niemand sein Eigenheimwegen der Straßenbaubeiträge verlieren“, beruhigte Smaldino-Stattaus die Besorgten. „Bisher haben wir als Gemeinde immer mit den Betroffenen eine gemeinsame Lösung gefunden.“

Mehr Bürgerbeteiligung gefordert

Die Zühlsdorfer Ortsvorsteherin Ursel Liekweg forderte die zukünftig betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf, zu den öffentlichen Sitzungen der Ortsbeiräte zu kommen und sich an der Erstellung der neuen Prioritätenliste für die Jahre 2020 bis 2029 zu beteiligen. Nach gut zwei Stunden sachlicher Diskussion bedankte sich Norbert Bücker als Vorsitzender des SPD Ortsvereins bei den rund 60 Anwesenden für ihr Interesse und ihre Redebeiträge.

Von MAZonline