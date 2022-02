Drei Frauen erhalten den Ehrenamtspreis 2021 der Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbecker Land

Die Ehrenurkunde 2021 der Gemeinde Mühlenbecker Land erhalten Roswitha Pioch, Edith Schellberg und Irmgard Wölk. Das hat die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Jährlich zum internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember wird die Ehrenurkunde der Gemeinde vergeben. Die auserwählten Ehrenamtler haben die offiziellen Urkunden und damit den Ehrenamtspreis zunächst mit der Post erhalten, wird aus dem Rathaus informiert. Die feierliche Auszeichnung solle dann im Rahmen des diesjährigen Rathausfestes erfolgen, das – so die pandemische Lage es zulässt – für den 25. Juni geplant ist. Auch die öffentliche Ehrung der Preisträger 2020 stehe noch aus und soll an diesem Tag erfolgen.

Mit Leidenschaft für Solidarität und Miteinander

Roswitha Pioch und Irmgard Wölk, beide aus Schildow, werden ausgezeichnet für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit in der Ortsgruppe der Volkssolidarität Schildow. Seit mehr als 20 Jahren ist Roswitha Pioch leidenschaftlich in der Ortsgruppe aktiv. Als Kassiererin knüpfte sie schnell enge, vertrauensvolle Kontakte und bot insbesondere den betagten Mitgliedern immer wieder ihre Unterstützung im Haushalt an. Heute ist sie die Finanzverantwortliche und Vorsitzende der Ortsgruppe und organisiert Feste und Veranstaltungen, Tagesausflüge und Theaterbesuche.

Roswitha Pioch. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Nicht zuletzt ihrem Wirken ist es zu verdanken, dass die Anzahl der Mitglieder in relativ kurzer Zeit auf über 100 angewachsen ist und sie schafft es auch, die Seniorinnen und Senioren für Aktivitäten außerhalb der Volkssolidarität zu begeistern und sie in das gesellschaftliche Leben mit einzubeziehen.

Irmgard Wölk engagiert sich seit 2003 in der Ortsgruppe der Volkssolidarität. 2005 gründete sie „ihre“ Gymnastikgruppe, die sie mit viel persönlichem Engagement, Herzlichkeit und Kreativität leitet. Die Gruppe zählt teilweise mehr als 100 Teilnehmer.

Irmgard Wölk in ihrer Gymnastikgruppe im Bürgersaal. Quelle: Robert Roeske

Auch ihre Sitzgymnastikgruppe ist überaus beliebt. Den Teilnehmern geht es dabei nicht allein um die körperliche Betätigung. Die wöchentlichen Treffen dienen auch dem regen Gedankenaustausch und der Pflege sozialer Kontakte und tragen so zur körperlichen und geistigen Fitness unserer Seniorinnen und Senioren bei.

Ein Herz für die Mönchmühle

Edith Schellberg ist seit 2007 Mitglied des Fördervereins Historische Mönchmühle und seit 2008 als Vorstandsmitglied verantwortlich für das Protokoll und die Information der Mitglieder. Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie war und ist die Mühlenbeckerin somit ein wichtiges Bindeglied im Verein.

Ehrenamtspreisträger 2021 im Mühlenbecker Land: Edith Schellberg. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Unvergessen ist ihr Engagement für die 96-Stunden-Aktion, für die sie 2012 das RBB-Fernsehteam in die Mühle holte. Viele Handwerker aus der Region legten sich freiwillig und unentgeltlich ins Zeug und halfen, die Mönchmühle wieder zu einem Schmuckstück zu machen.

Edith Schellberg sorgt für Ordnung und Sicherheit in allen Räumen des Hauses und als unmittelbare Nachbarin hat sich immer ein waches Auge auf das historische Gemäuer und den Mühlenhof. Mit großer Selbstverständlichkeit hilft sie bei alle Festen aktiv an den Ständen mit.

Von MAZonline