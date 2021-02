Drei Männer wollen Geld in einer Mühlenbecker Gaststätte stehlen

Mühlenbeck

Drei Männer haben am Sonnabend in einer Mühlenbecker Gaststätte versucht, Geld zu stehlen. Sie waren unter dem Vorwand Essen zu bestellen, in das Restaurant in der Bahnhofstraße gekommen. Während der Zubereitung versuchte ein Täter hinter den Tresen zur Kasse zu gelangen.

Dies fiel dem Besitzer auf und er forderte ihn auf den Bereich zu verlassen. Währenddessen versuchte eine zweite Person hinter den Tresen zu gelangen. Als ein weiterer Mitarbeiter erschien, flüchteten die drei Tatverdächtigen ohne Beute mit einem Toyota mit englischem Kennzeichen. Zeugenhinweise: 03301/85 10.

Von MAZonline