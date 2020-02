Mühlenbeck

Auf 50 gemeinsame Ehejahre blicken Anita und Erich Wentzel zurück. Zu den Gratulanten zählte am 7. Februar auch Bürgermeister Smaldino.

19 Jahre lang haben die gebürtigen Berliner in Bergfelde gewohnt, bis es sie 1997 nach Spanien zog. Als Tischler war Erich Wentzel für ein Schweitzer Unternehmen in der ganzen Welt unterwegs, während die Familie sich im iberischen Alicante niederließ.

Fast zwölf Jahre blieben die Wentzels dort. Dann aber zog es sie zurück nach Brandenburg. 2008 bezogen sie schließlich ihr neues Heim in Mühlenbeck. Während Anita Wentzel (70) Haus und Garten managt, arbeitet Erich Wentzel (73) noch mit in der Tischlerei seines Sohnes in Hohen Neuendorf. Nebenbei tragen sie gemeinsam den „Wochenspiegel“ und den „Märker“ in der Nachbarschaft aus.

„Wir hatten ein spannendes, aufregendes Leben“, blickt das jung gebliebene goldene Brautpaar zurück. Neben den drei Kindern gehören inzwischen auch zwei Enkeltöchter und ein Urenkel zur Familie.

Von MAZonline