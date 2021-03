Eheleute Ehrke engagieren sich in Schildow: Gemeinsam sind sie stark

Schildow

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht die Schildower Kirche im Mittelpunkt des ehrenamtlichen Engagements von Renate und Andreas Ehrke. Gemeindekirchenrat, Chor und viel Hingabe bei der Sanierung des Kirchengebäudes. Sie machen das alles gern, aber sie betonen immer wieder, dass sie das nicht allein machen.

Das machten sie auch deutlich, als sie den Ehrenamtspreis der Gemeinde Mühlenbecker Land erhielten. „Wir nehmen diese Ehrung stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde an“, hatte er gesagt. Denn alleine könne man gar nichts auf die Beine stellen, das gehe nur mit vielen zusammen.

Ehepaar lebt seit 35 Jahren in Schildow

Seit 35 Jahren leben die Ehrkes in Schildow. „Ich bin geboren in der Altmark“, erzählt Andreas Ehrke. „Ich war dann im Harz, habe in Dresden studiert und bin 1982 nach Berlin gezogen. Als klar war, dass er ein Grundstück in Schildow, unweit der Berliner Stadtgrenze bekommen konnte, kam es zum weiteren Umzug. „Das war ein Glücksfall, von hier aus ist man ja schnell in der Stadt.“ Er arbeitete im Werk für Signal- und Sicherungstechnik in Berlin, später bei Siemens in der Entwicklungsabteilung. Renate Ehrke ist Ärztin, hat in Halle studiert und hat dann eine Stelle in Glienicke bekommen. Bis heute arbeitet sie, ihr Mann Andreas ist im Ruhestand.

Die evangelische Kirche in Schildow. Quelle: Enrico Kugler

Das Engagement in der Kirche kommt nicht von Ungefähr. „Ich komme aus einem Pfarrhaus“, erzählt der 73-Jährige. Außerdem war er mehr als 30 Jahre als Trompeter bei Konzerten unterwegs – darunter auch in Schildow. „Ich wusste, dass sich die Leute dort sehr um die Kirchenmusik kümmern“, erinnert er sich. Als er dann mit seiner Frau nach Schildow zog, war auch schnell klar, dass sie sich in der Kirchengemeinde engagieren würden. Er schmunzelt und sagt: „Ich wurde gleich gegriffen, als ich rausgezogen bin.“ Er war dann auch gleich im Gemeindekirchenrat.

Restaurierung der Kirche war das letzte große Projekt

„Von Beginn an prägte der Diplom-Ingenieur im Gemeindekirchenrat seinen Ort mit – ein rein ehrenamtlich tätiges Gremium, das die Verantwortung für das Gemeindeleben und die bauliche Erhaltung der kirchlichen Gebäude trägt“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde zur Verleihung des Ehrenamtspreises. Im Jahre 1992 wurde er der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates.

„Das letzte ganz große Projekt war tatsächlich die Restaurierung der Kirche“, erzählt er. „Das hat uns ganz schön in Atem gehalten. Ich war darin sehr involviert, habe die Bauleitung gemacht.“ Es habe einige Kämpfe gegeben, erzählt er. „Aber ich war relativ firm in der Sache, ich hatte beruflich viel mit solchen Projekten zu tun.“ Eigentlich sollte die Kirche nur gestrichen werden. „Aber dann haben wir gemerkt, die Elektroanlage ist kaputt, alte Leitungen liegen blank.“ Es war klar: Das gibt mehr Arbeit als eigentlich geplant. Aber inzwischen ist es längst vollbracht.

Inzwischen ist die Kirche saniert. Quelle: Kerstin Beck

Auch der Kirchenchor liegt ihm sehr am Herzen. „Es gab schon mal einen ehrenamtlichen Chor, aber das war irgendwann eingeschlafen.“ Später habe es dann geheißen, dass wieder ein Chor gebraucht werde. „Ich bin eigentlich als Chorsänger seit Kindesbeinen aktiv.“ Seine Frau habe er in der Kantorei kennengelernt. Bis heute leitet er den Chor der Kirche.

„Wir haben dann auch begonnen, Konzerte zu organisieren.“ Das Hauptkonzert des Jahres findet immer am 1. Advent statt. In den vergangenen Jahren war das immer eine Weihnachtsgeschichte mit viel Musik. „Leider mussten wir das 2020 wegen der Pandemie streichen.“ Zwar habe es auch im vergangenen Jahr einige Konzerte mit hohen Hygieneauflagen gegeben, aber es sei schon was anderes gewesen. Der Weihnachtsgottesdienst konnte nur in einer Online-Variante stattfinden. „Es gab bei uns zig Planungen für den Heiligen Abend, aber das hat sich durch die neuen Regelungen dann alles zerschlagen.“ Normalerweise kommen Heiligabend insgesamt 600 Leute zu den Gottesdiensten. Mit der Jungen Gemeinde sei dann ein Konzept für ein Video erstellt worden. „Ostern wird wahrscheinlich ähnlich verlaufen“, glaubt er.

Dass sie den Ehrenamtspreis der Gemeinde Mühlenbecker Land bekommen haben, macht Renate und Andreas Ehrke stolz. Aber es ist auch ein Stolz auf die Menschen, die ihnen zur Seite stehen.

Von Robert Tiesler