Ein Feuerwehrauto geht in die Partnergemeinde

Mühlenbecker Land

Die polnische Partnergemeinde des Mühlenbecker Landes Skórzec hat zum symbolischen Preis von einem Euro ein ausgedientes Feuerwehrauto erhalten. „Ein besonderes Weihnachtsgeschenk aus unserer Gemeinde, das in Skórzec für große Freude sorgt“, sagt Bürgermeister Filippo Smaldino.

Die Gemeindevertretung hatte auf ihrer Sitzung Ende November beschlossen, das ausgemusterte Löschgruppenfahrzeug symbolisch für 1 Euro zu spenden. Am 9. Dezember war daraufhin eine Delegation der Freiwilligen Feuerwehr der Kommune Skórzec nach Mühlenbeck gekommen, um das MAN-Löschfahrzeug entgegenzunehmen und nach Skórzec zu überführen. Mit viel Jubel, Autokorso und Hubkonzert wurde das Feuerwehrauto einen Tag später in unserer Partnergemeinde in Empfang genommen.

Überschwängliche Begrüßung

Die offizielle Übergabe aber – darauf bestand Bürgermeister Jerzy Dlugosz – sollte nicht ohne seinen deutschen Amtskollegen stattfinden. Deshalb reiste Bürgermeister Filippo Smaldino am vergangenen Wochenende zur offiziellen Feierstunde nach Polen.

„Die Begrüßung in unserer Partnergemeinde war überschwänglich. Wir wurden mit unglaublicher Dankbarkeit empfangen“, berichtet Bürgermeister Smaldino sichtlich beeindruckt und gerührt.

Gemeindepfarrer segnet Löschfahrzeug

Die Kameraden aus der gesamten Gemeinde mit ihren 13 Wehren waren gekommen und standen in Festuniform Spalier während beim Einmarsch das Orchester spielte. Zur offiziellen Übergabe segnete der katholische Gemeindepfarrer das Löschfahrzeug, das neben dem Wappen unserer Gemeinde Mühlenbecker Land nun auch das der Gemeinde Skórzec trägt.

„Die partnerschaftliche Freundschaft, mit der man uns in Skórzec begegnet, übertrifft all unsere Erwartungen. Wir haben die richtigen Freunde gefunden“, ist Bürgermeister Smaldino sich sicher. Zu verdanken hat die Gemeinde diese Partnerschaft übrigens nicht zuletzt dem Landkreis Oberhavel, über den 2017 die ersten Kontakte geknüpft wurden.

Im Einsatz seit 1999

Ausgestattet mit großer Technik war das Löschgruppenfahrzeug einst am Standort Mühlenbeck jenes Fahrzeug, dass bei Alarmierung immer als erstes ausrückte. Das Fahrzeug bietet Platz für neun Einsatzkräfte und führt bis zu 1600 Liter Wasser mit sich.

Seit 1999 war es im Dienst der Feuerwehr Mühlenbecker Land. Nachdem die Landessprüfstelle es als nur noch „bedingt einsatzbereit“ eingestuft hatte, war es im Oktober durch ein neueres Modell ersetzt worden.

