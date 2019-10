Ein Prachtstück

Zühlsdorf

Seit vielen Jahren gehen Hübers Danelski und seine Frau Tonia Pilze sammeln. „Wir machen das, um einfach zu entspannen, das ist der ideale Ausgleich zum teils stressigen Alltag“, berichtet Hübers Danelski. Am Dienstag fanden die beiden dann mal ein ganz besonderes Pilzexemplar im Zühlsdorfer Wald. Einen 23,5 Zentimeter hohen Steinpilz, der einen Durchmesser von acht Zentimetern aufwies und 612 Gramm auf die Waage brachte.

„So ein großer Steinpilz kam uns noch nie unter“

„Wir hatten mal im Schweden-Urlaub einen recht großen Birkenpilz gefunden, aber so ein großer Steinpilz kam uns noch nie unter“, freut sich der 39-Jährige. Zumal der Steinpilz auch der Lieblingspilz von Familie Danelski ist. „Er ist recht einfach zu säubern.“ Mindestens zweimal die Woche nutzt die Familie die Chance, in der Pilzsaison in den Wald zu gehen. „Wir gehen generell gerne im Wald spazieren, wenn dann Pilzsaison ist, macht es natürlich noch mehr Spaß“, gesteht Hübers Danelski. So auch am Dienstag,als die Familie schnell für eine halbe Stunde im Zühlsdorfer Wald verschwand und dann dieses Prachtexemplar fand.

Nur so viele man essen kann ...

„Das ist ein echtes Goldstück. Wir haben ihn jetzt ausgiebig fotografiert und werden ihn dann die nächsten Tage verspeisen“, so der 39-Jährige. Mit solch einer ertragreichen Pilzsaison rechneten nach dem trockenen Sommer nicht viele, Hübers Danelski schon. „Ich habe mir es schon fast gedacht, als es die vielen regnerischen Tage gab, dass da noch mal ordentlich was kommt.“ Allerdings sammeln Danelskis sie nur für den Eigenbedarf, lassen ab und an selbst größere Pilze stehen. „Maronen gibt es viele, auch große, die lassen wir aber stehen. Man sollte nicht alles abgrasen, sondern nur so viele, wie man auch essen kann“, so Hübers Danelski.

Von Knut Hagedorn