Schildow

In der Nacht zum Donnerstag (30. Dezember) brachen bislang unbekannte Täter in die Turnhalle einer Grundschule in Schildow ein. Wie die Polizei mitteilte wurde dazu Fenster einer Umkleidekabine eingeschlagen. Da sämtliche Innenräume ebenfallsverschlossen sind, kamen die Täter an dieser Stelle jedoch nicht weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von MAZonline