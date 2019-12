Mühlenbeck

Zuletzt hatte es die Freiwillige Feuerwehr aus Schildow getroffen, jetzt die Kameraden aus Mühlenbeck: Bisher unbekannter Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrgerätehaus in der Mühlenbecker Hauptstraße.

In der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr zu Montag (16. Dezember), 7.10 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe aus dem Rolltor heraus und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere Rettungsgeräte wie eine hydraulische Rettungsschere und einen hydraulischen Rettungsspreizer.

„Einsatzbereit sind wir aber trotzdem weiterhin“, bestätigte Löschzugführer Bernd Schmell auf Nachfrage der MAZ. Kriminaltechniker der Polizei untersuchten den Tatort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro.

