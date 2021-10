Eine schöne Tradition: Martinsfeste werden in allen vier Ortsteilen des Mühlenbecker Landes gefeiert

Mühlenbecker Land

In allen vier Ortsteilen finden in diesem Jahr Martinsfeste mit Laternen und Feuern statt. Es gibt Termine für Mühlenbeck, Schildow, Schönfließ und Zühlsdorf. Schildow, Donnerstag, 11. November: Um 16.30 Uhr findet an der Dorfkirche Schildow ein Familiengottesdienst statt. Es wird die Martinsgeschichte erzählt und es gibt Martinshörnchen. Laternen dürfen mitgebracht werden. Es gilt 3G und Kontakte werden erfasst , ein Zettel ist mitzubringen.Zühlsdorf, Donnerstag, 11. November: Um 17 Uhr treffen sich die Familien vor der Kita „Schneckenhaus“ an der Dorfstraße. Von hier führt der Laternenumzug mit traditionell lautem Gesang bis zur Bahnhofstube, Am Bahnhof 13. Dort warten Feuerschalen und Leckeres vom Grill. Es gelten die üblichen Hygiene- & Abstandsregeln.Mühlenbeck, Freitag, 12. November, 17 Uhr: Es findet in der Dorfkirche Mühlenbeck ein Familiengottesdienst statt. Es singt der Kinderchor. Gegen 17.30 Uhr starten alle Familien von der Feuerwache aus zum Laternenumzug bis zur Wiese an der Tankstelle. Dort wird die Feuerwehr um 18 Uhr das große Martinsfeuer entzünden. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.Schönfließ, Freitag, 12. November, 18 Uhr: Es treffen sich die Familien vor der Kita „Am Schlosspark“ an der Dorfstraße. Von hier führt der Laternenumzug bis zum Anger vor der Feuerwache. Dort warten die Feuerwehrkameraden mit Feuerschalen und Leckerem vom Grill. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

