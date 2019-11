Schildow

Vor 65 Jahren gaben sich Rosemarie (84) und Günter Krauß (88) aus Schildow das Ja-Wort. Gefeiert wurde das Ehejubiläum nun im Familienkreis mit ihrem Sohn, Enkeln und Urenkeln. Zu der Eisernen Hochzeit fanden sich viele Gratulanten ein, darunter auch Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD). Froh zeigte sich das rüstige Paar über die Gäste, die am 23. Oktober in ihrem gemütlichen Wohnzimmer Platz nahmen.

Kennengelernt hat der damals 23jährige Günter Krauß die 19-jährige Rosemarie im Erzgebirge, wo sie beide herstammen. Am 23. Oktober 1954 standen sie in Zschopau ( Sachsen) vor dem Standesbeamten.

Freizeit in Schildow verbracht

Als Günter Schauß 1960 nach Berlin zog, um dort Ökonomie zu studieren,, zog die Familie natürlich mit. In Berlin-Pankow fanden sie eine gemeinsame Wohnung und bald ihr Freizeitglück in Schildow. Viele Sommerwochenenden verbrachten sie dort in ihrem Garten. Auf diesem Grundstück leben sie nun an ihrem Lebensabend im Kreise ihrer Familie. Dazu bauten sie erst vor fünf Jahren ihr Mehrgenerationenhaus.

Tür an Tür wohnen sie dort mit Sohn Carsten und Schwiegertochter Astrid. Auch die beiden erwachsenen Enkeltöchter Nellie und Julia leben in ihrer Nähe. Zwei kleine Urenkel krönen inzwischen das Glück des Eisernen Brautpaares. Die vierjährige Hanna-Malia hatte sich zur Feier des Tages richtig schick gemacht. Der kleine Louie Nelson dagegen - gerade einmal sechs Tage alt - verschlief die große Party.

Von MAZonline