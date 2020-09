Elternbeiträge für die Notbetreuung: Darum sollen Familien im Mühlenbecker Land zahlen

Mühlenbecker Land

Es blieb spannend bis zum Schluss: In einer Pattsituation mit neun Ja- und neun Nein-Stimmen wurde der viel diskutierte Antrag der CDU abgelehnt. Die Fraktion hatte Beitragsbefreiung während der Notfallbetreuung in Kindertagesstätten und Horten gefordert, genauer gesagt für die Monate April und Mai. Ebenfalls sollten alle Eltern berücksichtigt und gleichermaßen finanziell entlastet werden, die ihre Kinder bei Tagesmüttern untergebracht haben. Während die Familien, die keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten, ohnehin für dieses Zeit von den Beiträgen befreit wurden, wünschte sich die CDU und auch viele Eltern, dass die Aussetzung der Gebührenerhebung auf alle Familien ausgeweitet werden. So sollten auch Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen von den Beiträgen befreit werden.

Verwaltung konnte Antrag der CDU nicht empfehlen

Mario Müller als CDU-Fraktionsvorsitzender begründete den Antrag damit, dass die Eltern ihre Kinder nur dann in die Kita gebracht haben, wenn es unbedingt notwendig war. Die Gemeinde solle sich dadurch allen Eltern gegenüber solidarisch zeigen und sich mit der Beitragsbefreiung für die Leistung in der schwierigen Zeit bedanken, heißt es. Doch auch das Gegenargument liegt auf der Hand. Schließlich hat die Gemeinde mit der Notbetreuung eine wichtige und notwendige Leistung erbracht, welche, wie auch die normale Regelbetreuung, bezahlt werden solle. So sah es auch die Gemeindeverwaltung. In ihrer Stellungnahme heißt es, dass die Kinder in der Notbetreuung grundsätzlich täglich und im bisherigen Umfang betreut werden konnten. „Es ist davon auszugehen, dass die Eltern, die in kritischen Infrastrukturbereichen tätig sind, dort benötigt werden und eine bedarfsgerechte uneingeschränkte Notbetreuung benötigen.“

Mehr als 20 000 Euro beträgt die Summe der Beiträge für April und Mai

In den Monaten April und Mai wurden von den Eltern in der Notfallbetreuung insgesamt 22 118 Euro Betreuungsentgelte als Gegenleistung für die Betreuung gemäß abgeschlossener Betreuungsverträge erhoben. Für diese Kinder zahlt das Land auch keine Betreuungspauschale. Die Verwaltung konnte den Beschluss auch deshalb nicht empfehlen, weil die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht absehbar sind. „In Anbetracht der noch nicht einschätzbaren finanziellen Entwicklung der Gemeinde durch den Wegfall von Steuereinnahmen und geplanten Erträgen im Haushalt 2020 kann die Verwaltung eine Zustimmung zum genannten Antrag nicht empfehlen.“ In den vorangegangen Sitzungen des Hauptausschusses (vier Ja-, fünf Nein-Stimmen) und im Sozialausschuss (Patt) war das Abstimmungsergebnis ähnlich.

