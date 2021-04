Enrico Neumann: Abschied vom Bauamt in Mühlenbeck

Mühlenbeck/Germendorf

Am letzten Apriltag gibt er noch seine Schlüssel und den Transponder für die Zeiterfassung ab – „dann war’s das mit 28 Jahren“, sagt Enrico Neumann. Am 1. Mai 1993 hatte der 64-Jährige seine Arbeit im Mühlenbecker Rathaus aufgenommen, damals noch für das Amt Schildow, ab 2003 dann für die neu gebildete Gemeinde Mühlenbecker Land.

Neumann war zuletzt Leiter des Fachdienstes Bauordnung und Planung. Seit 2002 war er im Personalrat, zwischen 2006 und 2018 sogar dessen Vorsitzender. Der bevorstehende Ruhestand war es, der ihn in die zweite Reihe zurücktreten ließ. „Ich habe mich immer gerne für die Belange der Mitarbeiter eingesetzt“, sagt er.

Enrico Neumann aus dem Bauamt Mühlenbecker Land zusammen mit seiner Frau Sieglinde. Quelle: Enrico Kugler

Im Bauamt war Enrico Neumann ein Quereinsteiger. Von Hause aus ist er Diplom-Agraringenieur. Seinen Abschluss erwarb er in der Fachhochschule Luisenhof in Oranienburg. Seitdem ist er in Germendorf zu Hause. Nach der Wendezeit kam ihm die Aufgabe zu, die Germendorfer LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) zu liquidieren. Anfang 1992 ging die Agro GbR an den Start – ohne Neumann. Der absolvierte über das Berufsförderungswerk Berlin eine Qualifikation als Fachkraft für Regionalplanung. Über eine Zeitungsannonce fand er seine Stelle im Amt Schildow. Der Rest ist ab heute Geschichte: Lehrgänge, Praxiserfahrung und lange Arbeitstage.

Hauptarbeitsgebiet war ab 1995 das Erarbeiten des Flächennutzungsplans. Der habe 2002 Rechtskraft erlangt und gelte bis heute, sagt Neumann stolz. Die Herausforderung beim Erstellen habe darin bestanden, die politischen Interessen unter einen Hut zu bekommen und quasi die Visionen für künftige Entwicklungen vorwegzunehmen. Um die Frage, welche Grundstücke für eine Bebauung vorgesehen sind und welche nicht, darüber sei im Einzelfall hart gerungen worden. Mit dem Pfaffenwald und der Bieselheide seien die ersten Bauleitpläne erstellt worden. „Das waren alles Konversionsflächen“, sagt Neumann und benennt damit die Herausforderung, ehemals militärisch genutzte Flächen im Mauerstreifen einer zivilen Nutzung zuzuführen.

Enrico Neumann im Bauamt in Mühlenbeck. Quelle: Helge Treichel

Aber auch überregional sei er gefordert gewesen. Das betreffe Stellungnahmen für den Landesentwicklungsplan, die ICE-Strecke Hamburg – Berlin, die neue 380-KV-Leitung und nicht zuletzt auch den Ausbau der A 10. Als einen Höhepunkt der Gemeindeverwaltung bezeichnet es Neumann, im Gerichtsverfahren den Wegfall der Zehnrutenwegbrücke im Zuge des Autobahnausbaus verhindert zu haben. Eine flammende Rede von Bürgermeister Filippo Smaldino habe damals den Richter überzeugt. Im Sommer dieses Jahres könne der Neubau voraussichtlich bereits der Öffentlichkeit übergeben werden.

Diese Eröffnung nicht mehr als Bauamtsmitarbeiter mitmachen zu können, stimme ihn traurig, sagt Enrico Neumann. Das selbe gelte für viele weitere Projekte wie dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Mühlenbeck (L 21) oder die Sanierung der Mönchmühlenteiche. Aber seine Frau Sieglinde sei schon länger im Ruhestand und auch mit seiner 93-jährigen Mutter wolle er noch Zeit verbringen. Zu Anlässen wie Fertigstellung oder erstem Spatenstich will sich Neumann aus alter Verbundenheit trotzdem zum Ort des Geschehens begeben – wahlweise mit seinem Motorrad, einer RT 125, Baujahr 1957. „Ich wollte immer ein Motorrad haben, das so alt ist wie ich.“ Jahrelang habe er in ganz Deutschland suchen müssen, bevor er dann 2018 doch ganz in der Nähe fündig wurde. Bei schönem Wetter sei er damit auch gern zur Arbeit gefahren. Fahren ist sein Hobby, weniger das Schrauben, sagt er.

„Bauleiter“ im Garten

Und auch die Gartenarbeit reize ihn nicht so sehr. Wenn aber demnächst der Gartenzaun samt straßenbegleitendem Grün erneuert wird, „dann übernehme ich die Bauleitung“, sagt er lachend. Zu seinen sonstigen Hobbys zählt er das Reisen, gerne auch mit der ganzen Familie. Gemeint sind Sohn (40) und Tochter (42) sowie die sechs Enkel im Alter zwischen acht und 21 Jahren. Die Schiffsreise auf der Aida zu den norwegischen Fjorden war ein Überraschungsgeschenk zum 60. Geburtstag seiner Frau im vergangenen Jahr. Alle hoffen, dass diese durch Corona vereitelte Fahrt in diesem Jahr nachgeholt werden kann. Dass die Pandemie auch eine zünftige Abschiedsfeier verhindert hat, bedauert Enrico Neumann ebenso. In seinen Abschiedsmails an alle männlichen und weiblichen Kollegen, Wegbegleiter und Gemeindevertreter ist jedoch ein Versprechen enthalten: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“

Von Helge Treichel