Erhalt macht Schule: Bürgerinitiative formiert sich in Schildow

Nach den vielfältigen Einzelprotesten der vergangenen Wochen hat sich nun auch eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Abriss der alten Schule und jetzigen Hortgebäudes in Schildow formiert. Ihr Name: „Erhalt macht Schule“.

25 aktive Mitglieder zähle die Gruppe aktuell, verkünden die vier Sprecher am Mittwoch während eines Pressegesprächs. Und obwohl die offizielle Kampagne noch gar nicht begonnen hat, seien bereits rund 70 Unterschriften für eine Petition gesammelt worden. Insgeheim hoffen die Initiatoren auf eine breite Unterstützung und somit ein machtvolles Votum der Bürgerschaft.

Junge Frauen treten für Erhalt der alten Schule ein

Zu den Mitstreitern gehört die Schildowerin Juliane Becker. „Ich bin da zur Schule gegangen“, sagt die 35-Jährige und wendet sich dagegen, bisherige Investitionen in das Gebäude zu ignorieren und in die Abrissvariante auch noch 1,5 Millionen Euro zusätzlich zu investieren. Neben der Kirche besitze Schildow kaum ein anderes ortsbildprägendes Gebäude. Angesichts ihrer Erfahrungen mit dem gegenüberliegenden Kita-Neubau äußert sich Franziska Wuttge skeptisch zu der Abriss-und-Neubau-Variante: „Es sieht gut aus, aber es heizt sich im Sommer unwahrscheinlich auf“, sagt sie mit Blick auf die großen Fenster in der Kita.

Die an die Gemeindevertretung und den Bürgermeister gerichtete Petition umfasst drei zentrale Forderungen. Die Adressaten werden aufgefordert, den Beschluss vom 21. Juni dieses Jahres zum Abriss des Hortgebäudes und zu Neubauplanungen umgehend zurückzunehmen. Zweitens sollen die Kommunalpolitiker das Hortgebäude – also die alte Schule – bewahren und bei notwendigen Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen in die Planungskonzeption integrieren. Drittens werden sie aufgefordert, jene Anforderungen und Auswirkungen auf die Gemeinde zu ermitteln, die sich hinsichtlich der Organisation und Absicherung aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 in den Grundschulen ab 2026 ergeben – inklusive der Folgen für die Hortbetreuung. Als Sprecher und Ansprechpartner für die Initiative fungieren Ruppert Stange, Bernd Gutte, Stephanie Matter und Erwin Lukas.

Alte Schule feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum

Parallel hat die Initiative ein Infoblatt erstellt. Damit verweisen die Aktivisten darauf, dass es sich bei der alten Schule um ein „1936 solide errichtetes und mittlerweile grundsaniertes Gebäude“ handelt – eines, das in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen feiert.

„Abriss bedeutet Vergeudung von Ressourcen finanzieller wie materieller Art“, argumentieren die Mitglieder der Bürgerinitiative. Schließlich seien seit 2015 bereits 500 000 Euro in Vorbereitung und Planung des ursprünglich favorisierten Erweiterungsbaus mit Hortaufstockung investiert worden. Durch die Abrissbirne würden zudem „gute und solide Bausubstanz und wichtige Rohstoffe unwiederbringlich in Schutt und Asche verwandelt“. Ein Abriss wäre ihrer Meinung nach nicht vereinbar mit Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Klimagerechtigkeit. Mit dem Erhalt des Altbaus werde eine geringere Baufläche beansprucht, weniger in den Schulhof eingegriffen und ließe sich das Projekt schneller realisieren, da die Baugenehmigung bereits vorliegt.

Unterstützung vom Landesamt für Denkmalpflege

Unterstützt sehen sich die Schildower vom Landesamt für Denkmalpflege. Referatsleiter Matthias Metzler schreibt nach einer gemeinsamen Begehung Mitte September mit Vertretern der Gemeinde und des Landkreises, dass die alte Schule nach umfangreichen Sanierungen und Umbauten im Jahr vor gut 20 Jahren zwar „nicht die Kriterien des Denkmalschutzes erfüllt und daher nicht für eine Eintragung in die Denkmalliste in Betracht kommt“. Ungeachtet dieser Einschätzung bleibe aber festzustellen, „dass es sich bei diesem Gebäude um einen für die Ortsgeschichte und das Ortsbild von Schildow erhaltenswerten Bau handelt“. Laut Metzlers Fazit zur Begehung „sollten die aktuellen Neubauplanungen für ein Hortgebäude nochmals zugunsten einer Bewahrung des vorhandenen Baus und dessen Integrierung in eine Neubaukonzeption überdacht werden“.

Ganz ähnlich äußert sich Maike Kamp vom Fachbereich Bauordnung und Kataster des Landkreises Oberhavel. „Ebenso wie mein Kollege plädiere ich trotz des Substanzverlustes im Innenraum für den Erhalt des Gebäudes, da es sich um ein erhaltenswertes Zeugnis der Ortsgeschichte Schildows handelt“, schreibt sie. Zudem befinde sich der solide Bau in einem guten Zustand. Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen Debatte über Nachhaltigkeit „erscheint mir der Abriss eines intakten Gebäudes nicht zeitgemäß“.

