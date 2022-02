Der Zuzug in der Gemeinde Mühlenbecker Land hält an. Die Gemeinde wuchs auch im Jahr 2021 stetig.

Erneut mehr Einwohner als vor einem Jahr in der Gemeinde Mühlenbecker Land

