Mühlenbeck

Aufgrund der Sperrung der Autobahnbrücke in der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck im Zuge von Bauarbeiten kündigt das Verkehrsunternehmen OVG eine Fahrplanänderung der Linie 806 für das kommende Wochenende an. Es komme daher auf der Linie 806 am Sonnabend, 3. August, und Sonntag, 4. August, zu einem veränderten Fahrplan. Die Linie werde zwar regulär in beiden Richtungen, zwischen S-Bahnhof Hermsdorf und Mühlenbeck-Schule bedient. Die Haltestellen Mühlenbeck Triftweg und Feldheim jedoch würden entfallen, wurde am Montag mitgeteilt.

Zwischen den Haltestellen Zühlsdorf Bahnhof und Summt, Seering, wird in beiden Richtungen ein Linientaxi eingesetzt. Dieses Linientaxi verkehrt im Stundentakt, um den Anschluss von- und zur Regionalbahnlinie 27 sicher zu stellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de heruntergeladen oder telefonisch unter 03301/69 96 99 erfragt werden.

Von MAZonline