Mühlenbecker Land

Aufgrund des Ausbaus der A10 wird wird die Brücke in der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck voll gesperrt. Der Linienverkehr ist am Sonnabend, 29. Februar und Sonntag, 1. März von dieser Baumaßnahme betroffen. Es kommt daher auf der Linie 806 zu einem veränderten Fahrplan. Die Linie wird regulär in beiden Richtungen, zwischen S Hermsdorf und Mühlenbeck, Schule bedient. Die Haltestellen Mühlenbeck Triftweg und Feldheim entfallen.Zwischen den Haltestellen Zühlsdorf Bahnhof und Summt, Seering, wird in beiden Richtungen ein Linientaxi eingesetzt. Dieses Linientaxi verkehrt im Stundentakt um den Anschluss von und zur Regionalbahnlinie 27 sicherzustellen.

Von MAZonline