Mühlenbecker Land

Mit einer gemeinsamen Aktion von der SPD, den Freien Demokraten, den Grünen und Linken, sowie der Aktionsgemeinschaft Mühlenbecker Land soll die Forderung nach einem Radweg entlang der L21 zwischen Zühlsdorf und Summt verstärken.

Treffpunkt, 8. Juni, 10.30 Uhr

Die seit Jahren anhaltenden Verhandlungen brachten die Beteiligten dazu, die Demonstration mit Fahrrädern zu organisieren. Treffpunkt ist am 8. Juni um 10.30 Uhr in Zühlsdorf in der Dorfstraße, Ecke Basdorfer Straße.

Kundgebung ab 11.30 Uhr

Um 11 Uhr geht es zur L21 Richtung Summt. Das Tempo des Korsos ist gemäßigt. Ankunft in Summt ist voraussichtlich um 11.30 Uhr, die Rückfahrt ist gegen 12.30 Uhr geplant. In der Zwischenzeit wird es eine Kundgebung, Getränke und Zuckerwatte geben.

Von MAZonline