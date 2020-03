Mühlenbecker Land

Die Gemeinde Mühlenbecker Land sammelt auf seiner Webseite aktuelle Infos rund um das Corona -Virus – auch Anlaufstellen für Gewerbetreibende im Mühlenbecker Land. Auf der Gemeindewebseite unter „www.muehlenbecker-land.de > Aktuelles & Beteiligung > Aktuelles > Infos zum Coronavirus“ findet sich ab sofort ein Überblick über alles rund um das Virus im Mühlenbecker Land. Zu lesen ist eine zentrale und aktuelle Informationssammlung über zahlreiche Maßnahmen, welche die Bürger der Gemeinde direkt betreffen. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Bund und Länder planen Ausgleich

Bund und Land planen, Betroffenen Unterstützung zukommen zu lassen. Einzelheiten sind jedoch bisher noch nicht bekannt. Finanzministerin Katrin Lange erklärte lediglich: „Wir wollen als Land finanziell in der Lage sein, (...) Schäden dort ausgleichen zu können, wo sie andernfalls zu einer existenzbedrohenden Härte führen würden.“ Brandenburg will einen finanziellen Rettungsschirm von über 500 Millionen Euro schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellen. Wie einzelne Gewerbetreibende von diesem Geld profitieren können, damit befassen sich zurzeit verschiedenste Interessenvertretungen. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) gab ein übersichtliches Schreiben an ihre Mitglieder heraus. Auch die Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel (WINTO) sowie die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) veröffentlichen auf ihren Webseiten Tipps für Unternehmer. Diese und weitere hilfreiche Kontaktadressen sind ebenfalls auf der Webseite unter „www.muehlenbecker-land.de > Aktuelles & Beteiligung > Aktuelles > Infos zum Coronavirus“ zu finden. Weitere Ergänzungen und Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Gemeinde Mühlenbecker Land sehr gern entgegen: Bitte per E-Mail an gemeindemarketing@muehlenbecker-land.de. Betroffene sollen in Zeiten der Corona-Krise so schnell wie möglich Informationen erhalten.

Von MAZonline