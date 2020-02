Mitten in eine Suchaktion nach dem seit Sonntag vermissten ehemaligen Allgemeinarzt Rolf Buber platzte am frühen Nachmittag die Hiobsnachricht: In der Nähe der L21 zwischen Summt und Zühlsdorf wurde eine leblose Person gefunden. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, steht jedoch noch nicht fest.