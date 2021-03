Fotogruppe Sichtweisen zeigen „Fenster“ in Form einer Online-Ausstellung

Schildow

Seit vielen Jahren zieren die Wände des Restaurants Kastanienhof in Schildow, Schillerstraße 1a, die Bilder der Fotogruppe „SichtWeisen“. In wechselnden Ausstellungen präsentieren in der Regel zwei Fotografen gemeinsam Fotos zu einem selbst gewählten Thema. Unter Corona ist alles anders und so gibt es in diesem Jahr eine Onlineausstellung auf der gerade etablierten Webseite fotogruppe-sichtweisen.de.

„Fenster“ ist das Thema der Hobbyfotografen Gunter Sachse und Jürgen Naß. Es entstand aus dem Interesse an Details. Anders als bei Präsenzausstellungen konnten sich die Fotografen bei der Wahl der Bildformate gänzlich von dem Standard 3 zu 4 der Bilderrahmen lösen und ihre Motive vor farbigen Flächen positionieren, deren Farbe dem Bild des Fensters „entnommen“ wurde.

Das Fenster einer Grundstücksumzäunung in Zerpenschleuse. Quelle: privat

Die Gebäude, in denen die beiden Fotografen ihre Fenster fanden, können unterschiedlicher nicht sein und repräsentieren Baustile unterschiedlicher geschichtlicher Epochen. Neues findet sich da neben Altem. Erhaltenes neben Verfallenem. Technische und architektonische Baudenkmale neben neuzeitlichen Wohn- und Zweckbauten. Allein die privaten und öffentlichen Gebäude der unmittelbaren Umgebung boten eine erstaunlich große Vielfalt an Motiven.

Auf der Homepage sind übrigens noch mehr interessante Bilder zu finden – darunter eine „Spurensuche“ zu 30 Jahren Wiedervereinigung.

