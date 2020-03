Mühlenbeck

Zu einem Unfall kam es am Sonnabend gegen 16.05 Uhr in der Hauptstraße in Mühlenbeck: Eine ältere Frau hatte nach Angaben der Polizei das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und war in den neuen Aldi-Markt gefahren. Eine Schreibe ging zu Bruch.

Die Einsatzkräfte hatten alles im Griff. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Die Fahrerin stand unter Schock, blieb aber unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Von Sebastian Morgner