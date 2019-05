Zühlsdorf

Auf dem Zühlsdorfer Friedhof befindet sich ein Grab mit Gedenksteinen für acht sowjetische Soldaten, die in den letzten Wochen des Weltkrieges gefallen sind. Hier gedachte unsere Gemeinde am Mittwoch, 8. Mai, in würdigem Rahmen des „Tages der Befreiung“.

Befreit und eingesperrt

Der Gedenktag erinnert an das Kriegsende und die Befreiung der Menschen vom Nationalsozialismus. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos. Doch der Feiertag ist umstritten: Das Kriegsende bedeutet für viele Menschen einen Neuanfang unter fremder, hier bei uns, sowjetischer Herrschaft. Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus sprach in seiner Rede davon, wie wertvoll der Respekt untereinander und füreinander ist. Er war auf Einladung der Zühlsdorfer Bürgerinitiative gekommen, die das Andenken seit Jahren lebendig hält.

Geschichte dürfe sich nicht wiederholen

„So unterschiedlich die Erfahrungen und Geschichten der Einzelnen aus den letzten Kriegstagen auch sein mögen, so eint uns doch alle die Hoffnung, durch ebenjenen gegenseitige Achtung in Zukunft ähnliche Katastrophen zu verhindern“, so die Pressesprecherin der Gemeinde, Rita Ehrlich.

Von MAZonline