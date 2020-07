Gemeinde Mühlenbecker Land richtet Hotspots ein

Mühlenbecker Land

Die Gemeinde werde WLAN-Hotspots in jenen Schulen und Kindertagesstätten schaffen, in denen von den Pädagogen der Bedarf dafür angemeldet wurde. Nach den Sommerferien würden diese zur Verfügung gestellt. Darüber informierte Bürgermeister Filippo Smaldino auf MAZ-Nachfrage. „Wir wissen allerdings auch, dass es zu dieser Thematik auch große Vorbehalte von Lehrerschaften gibt“, sagte der Verwaltungschef. Das werde häufig zwar nicht gern gesagt – „aber uns gegenüber wird das so vermittelt“.

Gedacht seien diese Hotspots in erster Linie dafür, um auf eine mögliche zweite Corona-Welle vorbereitet zu sein und die technischen Voraussetzungen für ein Home-Schooling zu schaffen, ergänzte Frank Möricke, Fachbereichsleiter für Soziales und Bürgerservice. Die Gemeinde rüste die Gebäude so aus, dass sie dem heutigen Standard entsprechend digital genutzt werden könnten. „Es gibt von Seiten der Landesregierung das Förderprogramm Digitalpakt, daran werden beide Grundschulen teilnehmen“, so Möricke. Die Anträge seien gestellt und befänden sich in der Umsetzung. „Wir werden die Schulen beziehungsweise Lehrer ertüchtigen, im Rahmen ihres pädagogischen Konzeptes den digitalen Anforderungen zu entsprechen.“ Die Gemeinde habe dafür mehr als 380 000 Euro zur Verfügung gestellt, so Filippo Smaldino.

Anzeige

Eigeninitiative wurde versicherungstechnisch geprüft

Trotz des Drängens seitens der Eltern könnten die Arbeiten nicht vorzeitig begonnen werden, da sonst die Gefahr bestehe, aus den Fördermaßnahmen herauszufallen. Dazu sei auch Rücksprache geführt worden. Das betreffe auch das Bestreben, Wände aufzureißen und Kabel zu verlegen. Das sei versicherungstechnisch geprüft und für nicht zulässig befunden worden. Deshalb gebe es eine klare Aussage, so der Bürgermeister: „Wir werden erstmal ganz kurzfristig die Hotspots für die Zeit nach den Sommerferien schaffen – und dann arbeiten wir mit großen Schritten am Digitalpakt 2020.“

Weitere MAZ+ Artikel

Der Verwaltungschef reagierte damit auf die Kritik von Eltern, wonach die Digitalisierung in den kommunalen Einrichtungen nicht schnell genug voranschreite (MAZ berichtete). „Wir sind dran“, betont der Bürgermeister, „aber man kann nicht von jetzt auf gleich alles schaffen und alles machen.“

Von Helge Treichel