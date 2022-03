Gemeinde Mühlenbecker Land unterstützt polnische Partner – und Geflüchtete aus der Ukraine 

Mühlenbeck

Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) hat am Mittwoch das dritte in der Gemeinde nach mehr als 20 Dienstjahren ausrangierte Feuerwehrfahrzeug an seinen Amtskollegen Jerzy Dlugosz aus der Partnerstadt Skorzec übergeben. Wie bereits bei den beiden Malen davor wurde der „Verkauf“ auf Beschluss der Gemeindevertretung (einstimmig) für einen Euro abgewickelt. Der Autoschlüssel wechselte also samt Papieren und vollem Tank für eine Münze den Besitzer.

Polnische Gäste sagen herzlich „Djenkuje“

Die eigens aus Polen angereiste fünfköpfige Delegation zeigte sich sehr dankbar für das Tanklöschfahrzeug TLF 16/24, das im Jahres 2001 in der damals noch eigenständigen Amtsgemeinde Schönfließ in Dienst gestellt worden war, wie sich Ortsvorsteher und Feuerwehrmann Mario Müller (CDU) erinnert. Der erste Einsatz sei der große Reifenlagerbrand in Oranienburg gewesen. „Da sind wir noch mit den Überführungskennzeichen hingefahren“, so Müller.

Erst wurden noch ein paar technische Details erläutert, dann verabschiedeten sich die polnischen Freunde aus Skorzec. Quelle: Helge Treichel

Das Fahrzeug befindet sich in einem guten Zustand und hatte erst im Oktober vergangenen Jahres eine frische TÜV-Zulassung erhalten. Einziger Makel sei die defekte Pumpensteuerung, deren Reparatur in Deutschland eine Hürde darstellt, jedoch in Polen unbürokratisch erledigt werden könne, hieß es vor Ort. Das neue Einsatzfahrzeug für die Ortsfeuerwehr in Schönfließ steht schon bereit und soll in Kürze offiziell übergeben werden.

Ortsvorsteherin und Gesamtschüler aus Mühlenbeck organisieren Spendenaktion

Bevor Bürgermeister Jerzy Dlugosz, sein Pawel Marciniak, zwei weitere Feuerwehrkameraden sowie Dolmetscherin und Deutschlehrerin Eva Jagiello mit Martinshorn die Heimreise antraten, erhielt das Feuerwehrauto eine Zusatzladung. Es handelt sich dabei um 20 Kartons mit Spendengütern für die Ukraine-Hilfe. Es handelt sich um Verbandsmaterial, Windeln, Babynahrung, Decken und Kleiderspenden, das meiste von den Spendern aus der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule nach einer Bedarfsliste eigens dafür eingekauft. Initiiert wurde die Spendenaktion von Ortsvorsteherin Kerstin Rennspieß (Linke) in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Franziska, Lehrerin an der Gesamtschule. Schülerinnen und Schüler der zwölften Jahrgangsstufe halfen dabei, die Pakete zu verladen – Julia Halling, Gerafine Barteczko und Konstantin Gasoski. Unter anderem mit Kuchenbasaren werde an der Schule für die Ukraine-Hilfe zudem Geld gesammelt.

Julia Halling und Konstantin Gasoski halfen dabei, das Feuerwehrfahrzeug mit den Sachspenden für die Geflüchteten aus der Ukraine zu beladen. Quelle: Helge Treichel

Eine weitere Spende übergab Volker Agüeras Gäng im Namen des bereits 2015 gegründeten Flüchtlingshilfevereins „Mühle United“ an die Gäste. Die Summe von 1000 Euro ist ebenfalls für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge in der Partnerkommune gedacht. Diese besteht aus 23 Ortschaften und verfügt über rund 8300 Einwohner, 13 Feuerwehrlöschzüge und 400 Feuerwehreinsatzkräfte.

Ukrainer arbeiten traditionell auf Champignonfarmen in Skorzec

Da im Gebiet der Stadt mehrere große Champignonfarmen betrieben werden, gebe es viele ukrainische Arbeitskräfte, berichtet Bürgermeister Jerzy Dlugosz. Von vielen seien inzwischen geflüchtete Familienangehörige im Ort eingetroffen. Die meisten der rund 150 Personen seien von Privathaushalten aufgenommen worden. Aber auch im Kulturzentrum seien Schlafplätze zur Verfügung gestellt worden. Skorzec befinde sich rund 90 Kilometer von der belarussischen Grenze sowie rund 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Acht bis zehn Stunden werde die Rückfahrt dauern, schätzten die polnischen Gäste.

Volker Agüeras Gäng, im Mühlenbecker Land für die Flüchtlingskoordination zuständig, übergibt die Geldspende an Bürgermeister Jerzy Dlugosz sowie Feuerwehrchef Pawel Marciniak (v.l.). Quelle: Helge Treichel

Auch Bürgermeister Filippo Smaldino trat diese Reise wenige Stunden danach an – auf ausdrücklichen Wunsch gemeinsam mit seiner Frau. Er wird nicht bei der feierlichen Taufe des Feuerwehrfahrzeugs durch einen katholischen Pfarrer beiwohnen, sondern gemeinsam mit seinem Amtskollegen auch einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos niederlegen. „Wir wollen damit gemeinsam ein Zeichen setzen gegen den schlimmen Ukraine-Krieg“, sagte Filippo Smaldino. Weitere deutsch-polnische Treffen auf kommunaler Ebene seien in diesem Sommer vorgesehen, darunter mit Vertretern des Gewerbevereins und der Sportvereine.

Von Helge Treichel