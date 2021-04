Gemeinde plant Großinvestitionen in Mühlenbeck und Schildow

Mühlenbeck/Schildow

Die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Mühlenbeck soll erweitert werden. Außerdem ist der Bau einer neuen Zweifeldhalle vorgesehen. Erste Pläne und Entwürfe des Architekturbüros Petzi+Petzi aus Oranienburg stellte Bau-Fachdienstleiter Tino Matzke in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erstmals öffentlich vor.

Nach den Plänen ist es vorgesehen, den vorhandenen Baukörper der Schule vom DDR-Typ „Erfurt“ durch einen Neubauriegel zu ergänzen, sodass ein kompakterer Baukörper in Würfelform entsteht. Dadurch soll die Kapazität von aktuell 440 auf in Zukunft 540 Kinder erweitert werden, wobei auch die Zwischenlösungen (Container) wegfallen. Der Systembau soll dann in eine Hortnutzung überführt werden. Die Kosten für den Neubau werden mit geschätzten 5,625 Millionen Euro beziffert. Die Arbeiten im Bestandsgebäude schlagen mit 3,15 Millionen Euro zu Buche, sodass die Gesamtkosten mit 8,775 Millionen Euro angegeben werden.

Schnitt-Ansicht der geplanten neuen Zweifeldhalle in Mühlenbeck. Quelle: Brüch-Kunath Architekten

Die neue Zweifeldsporthalle, wie in Schildow halb im Boden versenkt, soll im Wesentlichen auf einer Spielfläche platziert werden. Dass der erst vor wenigen Jahren hergerichtete Spielplatz aufgegeben werden muss, stieß insbesondere bei Joana Ohme (B 90/GRüne) auf Unwillen. Sie erkundigte sich nach alternativen Standorten. Ihre beiden Vorschläge kommentierte Baufachbereichsleiter Hanns-Werner Labitzky. Nach seinen Worten befindet sich eine der in Frage kommenden Flächen in Privatbesitz und die andere im Landschaftsschutzgebiet, sodass unter den aktuellen Gegebenheiten keine Alternative möglich sei. Die Gemeinde könne jedoch versuchen, eine zusätzliche Fläche zu erwerben, sagte er im MAZ-Gespräch. Dadurch ergäben sich allerdings Auswirkungen auf die Parkplatzsituation. „Im Grunde müsse dann das gesamte Areal umgestaltet werden“, sagte Labitzky. Die Kosten für die Sporthalle wurden mit 4,6 Millionen Euro beziffert. Für das Gesamtprojekt ergibt sich nach den bisherigen Berechnungen somit ein Gesamtinvestitionsbedarf von 13,375 Millionen Euro.

Im Hauptausschuss gab es kein Votum zu diesen Plänen. Die Entwürfe sollen nun noch einmal im Bauausschuss präsentiert und dann in den Fraktionen diskutiert werden. In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 26. April soll das Thema noch nicht behandelt werden (ab 18.30 Uhr im Bürgersaal).

Der am Montagabend vorgestellte Entwurf für einen Komplettneubau des Schildower Hortes (grünes Dach). Quelle: Brüch-Kunath Architekten

Die geplante Horterweiterung in Schildow war ebenfalls Thema im Haupt- und Finanzausschuss: Basierend auf den bisherigen Diskussionen präsentierte Tino Matzke zwei Neuerungen. Erstens wurde der Baukörper für das dritte Baukonzept (Abriss Bestand und Neubau) samt Standort vom Architektur Brüch-Kunath aus Birkenwerder noch einmal überarbeitet. Anstelle des gezackten Gebäuderiegels entlang der Franz-Schmidt-Straße wird nunmehr als Variante 3b ein kompakteres Gebäude zwischen Schulanbau und Straße vorgeschlagen (Skizze). Dieser hätte den Reiz, dass ein sogar noch breiterer Zugang zum Schulgelände ermöglicht wird. Im Ursprungsentwurf sollte der Zugang dagegen komplett blockiert werden, was bislang als ein wichtiges Argument gegen die Abriss- und Neubauvariante angesehen worden war. Zweitens wurde entsprechend der Anregung aus der Debatte im Bauausschuss noch einmal untersucht, ob tatsächlich ein Bebauungsplanverfahren für den Abriss und Neubau erforderlich wäre, was wegen der Zeitverzögerung von rund einem Dreivierteljahr ebenfalls als Nachteil angesehen worden war. Nach Ansicht der Planer und der Gemeindeverwaltung sei dieses Vorhaben durchaus auch nach Paragraf 34 des Baugesetzes realisierbar, wodurch kein gesondertes B-Planverfahren erforderlich sei. Allerdings habe die Kürze der Zeit nicht ausgereicht, um das abschließend mit dem Bauordnungsamt des Landkreises beraten zu können, räumte Hanns-Werner Labitzky im MAZ-Gespräch ein.

Das bestehende Hortgebäude aus dem Jahr 1936. Quelle: Helge Treichel

Auf Basis dieser neuen Informationen zeichnete sich bei den Ausschussmitgliedern eine große Sympathie für dieses dritte Konzept ab, obgleich für das Ursprungskonzept 1 (Ergänzungsbau, Pavillon, Sanierung des Altbestandes) inzwischen eine Baugenehmigung vorliegt und diese mit 7,826 Millionen Euro sogar günstigste Lösung bereits im Februar 2024 fertiggestellt sein könnte. Konzept 2 dagegen (Ergänzungsbau, Dachgeschossaufbau und Bestandssanierung) könnte im August 2024 fertig sein – bei Kosten von 9,638 Millionen Euro. Konzept 3 ließe sich frühestens bis Oktober 2015 realisieren – allerdings mit B-Planverfahren und bei Kosten von 10,7 Millionen Euro. Bedingung ist jedoch in allen drei Fällen ein Planungsbeginn im Mai dieses Jahres.

Der Ausschuss empfahl einstimmig, erst im Juni über die Variante zu entscheiden und das Thema in der April-Sitzung nicht zu behandeln. Dabei müsse auch nicht auf die Ergebnisse der gegenwärtig laufenden Bedarfsanalyse gewartet werden, da je nach Variante ohnehin nur zwischen 367 (Konzept 1) und 407 Plätze (Konzept 3 und Konzept 2 je nach Dachvariante) geschaffen werden könnten. Diskutiert wurde auch eine Sondersitzung während der Sommerpause.

Von Helge Treichel