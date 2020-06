Gemeindevertreter beschließen über Personalie, Horterweiterung, Heidekrautbahn und Straßenbau

Mühlenbecker Land

Nicht weniger als 47 öffentliche Punkte umfasst die Tagesordnung der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Mühlenbecker Land am Montagabend, die infolge der Corona-Maßnahmen in der neuen Sporthalle der Schildower Europagrundschule stattfand. Am intensivsten wurde allerdings ein Tagesordnungspunkt zelebriert, der gar nicht gesondert aufgelistet war – die Verabschiedung der Kämmerin und 1. stellvertretenden Bürgermeisterin Kerstin Bonk.

Vorsteher Harald Grimm ( SPD) gestaltete die Verabschiedung seinen Namensvettern gemäß als Märchenstunde. Seine Lobrede beschrieb eine nahezu perfekte Verwaltungsmitarbeiterin: kompetent und gleichzeitig zurückhaltend, geduldig und taktvoll, loyal und stets auf das Wohl der Gemeinde bedacht. Sie sei die Frau für die komplizierten Fälle, quasi die Allzweckwaffe der Verwaltung. Es gab Blumen und Wünsche von jedem Gemeindevertreter (auch ehemaligen), dazu die passende edle Marken-Vase als Abschiedsgeschenk, einen Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde und am Ende verdrückte Bürgermeister Filippo Samldino nicht nur eine Träne, sondern überreichte auch die Ehrenmedaille der Gemeinde.

Die scheidende Vizebürgermeisterin und Kämmerin Kerstin Bonk nach ihrem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde.

Die gerührte Kerstin Bonk bedankte sich mit dem Wunsch, dass vielleicht etwas zurückbleibt, insbesondere beim Thema Konfliktbewältigung. Und gleichzeitig verwies sie auf ihre „tolle Nachfolgerin“ als Fachdienstleiterin Gemeindekasse. Sie trage den vielversprechenden Namen Kathrin Güldenpfennig, weshalb die Gemeinde laut Grimm durchaus „hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“ könne. Die zweite Leitungsaufgabe von Kerstin Bonk, den Bereich Soziales, übernimmt Frank Möricke als neuer Fachbereichsleiter für Soziales und Bürgerservice.

Der Benennung von Bau-Fachbereichsleiter Hanns-Werner Labitzky als neuen 1. stellvertretenden Bürgermeister stimmten die Gemeindevertreter mehrheitlich zu – bei jeweils zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Der langjährige Bau-Fachbereichsleiter Hanns-Werner Labitzky ist neuer 1. stellvertretender Bürgermeister.

Für Diskussionsstoff sorgte die geplante Erweiterung des Schildower Hortes „Kinderland“. Im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung habe sich der teilweise Ausbau des Dachgeschosses für 20 Kinder als absolut unwirtschaftlich dargestellt, teilt die Verwaltung mit. Stattdessen soll – nahezu kostenneutral – ein Pavillon zwischen Bestandshort und der alten Sporthalle errichtet werden, um die 20 Kinder aufzunehmen. Das werde auch von der Hortleitung favorisiert. Für Fragen sorgten die gestiegenen Kosten, die von fünf auf 7,8 Millionen Euro klettern und nicht weiter begründet wurden. Angesichts dieser Summe regte Hartmut Lackmann (Linke) eine weitere Doppelnutzung von Klassenräumen an. Mit Verweis auf die seit fast 20 Jahren bestehende Ausnahmegenehmigung dafür erteilte Kerstin Bonk dieser Möglichkeit eine klare Absage: „Es muss definitiv eine Lösung her“, sagte sie. Mario Müller ( CDU) forderte eine detaillierte Kostenaufstellung. Der Bauausschuss soll sich nun mit dem Thema befassen.

Kathrin Güldenpfenning ist die neue Kämmerin der Gemeinde Mühlenbecker Land.

Die Gemeinschaftsanträge zum Schaffen eines Fußgängerüberganges an der Glienicker Chaussee in Höhe Feldweg in Schönfließ sowie für verkehrsberuhigende Maßnahmen durch Fahrbahnschwellen im Feldweg in Schönfließ wurden mit einstimmigem Votum in den Umweltausschuss zurückverwiesen.

Die Heidekrautbahn soll im Zuge ihrer geplanten Reaktivierung mit einem sicheren, ökonomischen und zukunftsfähigen Zugmeldebetrieb (ESTW) für die sieben Bahnübergänge im Gemeindegebiet ausgestattet werden. Die Gemeindevertreter bestätigten einen diesbezüglichen Antrag des Heidekrautbahn-Ausschusses, wonach die Verwaltung dahingehende Forderungen an die Länder Berlin und Brandenburg richten soll.

Frank Möricke ersetzt Kerstin Bonk als Fachbereichsleiter für Soziales und Bürgerservice.

Das provisorische Befestigen von Sandstraßen mit einer etwa zehn Zentimeter dicken Asphaltdecke im Zuge einer für Anwohner nicht kostenpflichtigen „erweiterten Instandsetzung“ soll in der Gemeinde an einer Musterstraße erprobt werden. Einem diesbzüglichen Antrag der Freien Wähler wurde bei einer Gegenstimme und sechs Enthaltungen zugestimmt. Man wolle mit dem Beschluss „ein Zeichen setzen“ und der Verwaltung gleichzeitig Sicherheit geben, sagte Fraktionsvorsitzender Werner Haberkern. Mit 11:9 Stimmen abgelehnt wurde dagegen der Antrag der Freien Wähler, laut dem die Gemeindevertretung den Landtag zu einer Gesetzesänderung auffordern sollte. Diese sollte beinhalten, dass Beiträge für die erstmalige Herstellung von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegeund Plätzen nicht erhoben werden. Joana Ohme (parteilos) rief dazu auf, besser über die Partei-Kanäle für das Ansinnen zu werben.

Von Helge Treichel